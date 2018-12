Javne finance še naprej s presežkom, inflacija 1,4-odstotna

Skupni prihodki države so bili v tretjem četrtletju za 6,7 odstotka višji kot v tretjem četrtletju 2017, predvsem zaradi visoke rasti prihodkov od davkov in socialnih prispevkov. Rast skupnih izdatkov je bila šestodstotna in se je v zadnjih sedmih četrtletjih prvič bolj približala rasti prihodkov.

V devetih mesecih letos je pri prihodkih izstopala predvsem visoka rast davčnih prihodkov, pri izdatkih sta izstopala postopna rast izdatkov za bruto investicije v osnovna sredstva in zniževanje izdatkov za obresti.

Javni dolg se je od konca drugega četrtletja zmanjšal za 151 milijonov evrov in je konec septembra znašal 32,16 milijarde evrov oz. 71 odstotkov BDP. Zmanjšal se je predvsem dolg iz kratkoročnih vrednostnih papirjev in dolgoročnih posojil. Čeprav se njegov delež v BDP zaradi gospodarske rasti zmanjšuje, se nominalno že dlje časa vrti nekaj nad 30 milijardami evrov.

Državni proračun s 730 milijonov evrov presežka

V državni proračun se je od januarja do novembra steklo 9,04 milijarde evrov, kar je 12,4 odstotka več kot v istem obdobju lani. Odhodki so rasli počasneje: zvišali so se za 1,3 odstotka na 8,31 milijarde evrov. Proračun je imel tako 729,7 milijona evrov presežka, medtem ko je bil v istem obdobju lani še v primanjkljaju.

Nadaljevanje ugodnih trendov na trgu dela in v gospodarstvu je prispevalo k rasti davčnih prihodkov, poleg tega so se precej zvišali tudi nedavčni prihodki in prejeta sredstva iz EU, so pojasnili na finančnem ministrstvu.