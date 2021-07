Državni proračun v prvem polletju z 1,9 milijarde evrov primanjkljaja

Odhodki državnega proračuna so v prvih šestih mesecih letošnjega leta znašali 7.336,5 milijona evrov in so bili od primerljivega lanskega obdobja višji za 1.117,9 milijona evrov oziroma za 18 odstotkov.

Povečale so se obveznosti za plačilo plač in prispevkov, v primerjavi z enakim obdobjem lani, in sicer za 14,9 odstotkov oziroma za 109,7 milijona evrov na 845 milijonov evrov. "To povišanje je posledica napredovanj in dogovora o plačah, višjega izplačanega regresa, sprostitve izplačil delovne uspešnosti ter dodatkov za delo v rizičnih razmerah," sporoča vlada.

Za povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo je iz državnega proračuna šlo 207,6 milijona evrov, 44,1 milijona evrov kot interventni ukrep za povračila nadomestila plače po odrejeni karanteni, 26,8 milijona evrov pa je bilo namenjenih za delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa.

Solidarnostni dodatek za otroke po 93. členu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19 je znašal 21,8 milijona evrov.

Prav tako smo 491 milijonov evrov, kar je 48,6 odstotkov ali 160,6 milijona evrov več, namenili transferom za zagotavljanje socialne varnosti. Od tega smo 200 milijonov evrov izredne pomoči namenili za mesečni temeljni dohodek ter 8,7 milijona evrov solidarnostnega dodatka študentom.

Za pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov je šlo 246,3 milijona evrov, 60 milijonov evrov pa so v tem obdobju znašala izplačila kriznega dodatka zaposlenim.