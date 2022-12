Javni zavodi in občine v leto 2023 z omejeno ceno elektrike in plina

Kot kaže osnutek uredbe o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, ki je bil v petek objavljen na spletni strani E-demokracija in je v javni obravnavi do vključno torka, je najvišja dovoljena maloprodajna cena elektrike za višjo dnevno tarifno postavko 207 evrov za megavatno uro (MWh), za nižjo dnevno tarifno postavko 148,5 evra in za enotno tarifno postavko 186 evrov brez DDV.

Uredba bo po predlogu določala, da je dobavitelj električne energije za 80 odstotkov količine odjema odjemalca v letu 2021 dolžan ponuditi navedeno ceno. Količine odjema se bodo določale mesečno.