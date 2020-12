Javnofinančni primanjkljaj v tretjem četrtletju upadel na 1,2 odstotka BDP

Primanjkljaj je bil po eni strani posledica 2,2-odstotne rasti izdatkov, po drugi strani pa 3,1-odstotnega upada skupnih prihodkov države, so pojasnili na statističnem uradu. Skupni prihodki države so med julijem in septembrom znašali 5,2 milijarde evrov, izdatkov pa je bilo za nekaj manj kot 5,4 milijarde evrov.

Po tem, ko je država leto 2019 končala s presežkom v javnih financah, se je ta z izbruhom epidemije covida-19 letos spomladi preobrnil v primanjkljaj. V prvem četrtletju je znašal 6,3 odstotka BDP, v drugem pa se je še poglobil, in sicer na 16,3 odstotka BDP.

Primanjkljaj države je v tretjem četrtletju blažila rast prihodkov od socialnih prispevkov, ki so bili v primerjavi s tretjim četrtletjem 2019 višji za 113 milijonov evrov oz. za šest odstotkov.

Glavni razlog za zmanjšanje skupnih prihodkov države so nižji davčni prilivi. Od tistih v tretjem četrtletju lani so bili nižji za 261 milijonov evrov oz. 9,6 odstotka. Najbolj so upadli tekoči davki na dohodke in premoženje, in sicer za 19 odstotkov.