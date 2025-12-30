Inflacija navzgor, javnofinančni primanjkljaj navzdol

Cene življenjskih potrebščin so se decembra v medletni primerjavi zvišale za 2,7 odstotka, potem ko je bila novembra rast 2,3-odstotna, decembra lani pa 1,9-odstotna. Na mesečni ravni so cene v povprečju ostale enake. Inflacijo so najbolj dvigovale cene hrane in brezalkoholnih pijač.

K letni inflaciji so največ, 0,8 odstotne točke, prispevale za 4,5 odstotka višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Z 0,5 odstotne točke so sledile višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo (za 4,3 odstotka). Po 0,3 odstotne točke so dodale podražitve v skupini zdravstvo (za 5,9 odstotka) ter v restavracijah in hotelih (za štiri odstotke), je danes objavil državni statistični urad. Storitve so se na letni ravni v povprečju podražile za 3,6 odstotka, blago pa za 2,3 odstotka. Pri blagu dnevne porabe so se cene zvišale za 3,2 odstotka in pri poltrajnem blagu za 0,7 odstotka, medtem ko so pri trajnem blagu v povprečju ostale nespremenjene. V primerjavi z novembrom so cene življenjskih potrebščin v povprečju ostale enake. Med podražitvami so 0,1 odstotne točke prispevale za 4,5 odstotka višje cene zavarovanj, na strani pocenitev pa so imele prav tolikšen vpliv za 3,1 odstotka nižje cene počitniških paketov.

Inflacijo so najbolj dvigovale cene hrane FOTO: AP

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila decembra 2,6-odstotna, potem ko je bila decembra lani dvoodstotna. Na mesečni ravni je bila rast cen 0,1-odstotna. Cene storitev so bile po tem merjenju na letni ravni v povprečju višje za 3,8 odstotka, cene blaga pa za 1,9 odstotka. Blago dnevne porabe se je podražilo za 2,9 odstotka in poltrajno blago za pol odstotka, medtem ko se je trajno blago pocenilo za 0,6 odstotka.

Višji davki in trošarine

Kot so spomnili na statističnem uradu, se je na začetku leta zvišal davek na sladke pijače, in sicer z nižje 9,5-odstotne na splošno 22-odstotno stopnjo davka na dodano vrednost. Junija so se nato zvišale trošarine za tobačne izdelke in alkoholne pijače, večkrat so se spremenile tudi trošarine za naftne derivate.

Letos se je zvišal davek na sladke pijače FOTO: Bobo

Če se davki in trošarine ne bi spremenili, bi bila letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, 2,5-odstotna.

Javnofinančni primanjkljaj v tretjem četrtletju nižji

Javnofinančni primanjkljaj se je v tretjem letošnjem četrtletju znižal. Dosegel je 95 milijonov evrov oziroma 0,5 odstotka BDP, potem ko je bil v drugem trimesečju pri 514 milijonih evrov oziroma 2,9 odstotka BDP. Javni dolg je med julijem in septembrom upadel, ob koncu obdobja je bil pri 67,6 odstotka BDP. Primanjkljaj sektorja država je bil v tretjem četrtletju nižji tudi od enakega obdobja lani, ko je znašal 143 milijonov evrov. Drugače pa pokaže primerjava devetmesečnih obdobij. V prvih treh četrtletjih leta skupaj je tako primanjkljaj dosegel 1,16 milijarde evrov, kar je skoraj dvakrat toliko kot v primerljivem obdobju lani, ko se je ustavil pri 642 milijonih evrov.

Evrski bankovci FOTO: AP