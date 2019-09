Je Adria zavajajoče oglaševala in prodajala karte za dneve, ko ni letela?

Tržni inšpektorat je v pregledu ugotovil, da je družba v ponedeljek takoj po sprejemu odločitve, da letala v naslednjih dveh dneh ne bodo letela, nemudoma prenehala prodajati vozovnice za ta dva dneva. Enako je podjetje storilo tudi v sredo v popoldanskem času, ko je bila sprejeta odločitev, da letala ne bodo letela niti v četrtek in petek.

Letalske karte za polete Adrie Airways od sobote naprej so sicer v prodaji, vendar glede na trenutne okoliščine in dejstvo, da je inšpekcijski postopek v teku, tržni inšpektorat še ne more komentirati, ali takšna prodaja predstavlja morebitno zavajajočo poslovno prakso ali ne.