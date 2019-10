Je domač energetski velikan manipuliral s ceno elektrike?

Zaradi informacij o poslih s kupovanjem in prodajo električne energije naj bi Agencija za energijo preiskovala HSE. Ta odgovarja, da gre za sum kršitve določb evropske uredbe "v zvezi s prepovedjo trgovanja na podlagi notranje informacije in obveznostjo pravočasne objave notranje informacije".

Regulator domačega energetskega trga – Agencija za energijo preiskuje Holding Slovenske elektrarne (HSE) zaradi informacij o poslih s kupovanjem in prodajo električne energije, poroča spletni portal Siol. Na HSE – enem od dveh največjih domačih elektroenergetskih skupin – so pojasnili, da se je preiskava nanašala na sum kršitve določb evropske uredbe, "in sicer v zvezi s prepovedjo trgovanja na podlagi notranje informacije in obveznostjo pravočasne objave notranje informacije".

Inšpektorji agencije so prejšnjo sredo v prostorih krovne družbe HSE zasegli podatke z več računalnikov in elektronskih naprav o poslih s kupovanjem in prodajo električne energije. HSE bi jih moral javno objavljati po evropski uredbi, namenjeni preprečevanju zlorabe in manipulacije pri trgovanju z električno energijo, a tega do zdaj menda ni počel. Preiskovali naj bi tri zadeve, HSE grozi kazen tudi do 125.000 evrov Po informacijah spletnega portala naj bi preiskava agencije zajemala več zadev. Preverjala naj bi, zakaj HSE mednarodni Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) in agenciji ni poročal o transakcijah, povezanih z veleprodajnimi energetskimi trgi. Gre za prekršek, za katerega je najvišja zagrožena kazen 125.000 evrov. Drugi (tudi najtežji) očitek naj bi se nanašal na sume trgovanja na podlagi notranjih informacij in tržne manipulacije pri trgovanju z električno energijo. Na agenciji naj bi zaznali najmanj en posel, pri katerem so se pojavili ti sumi. HSE bi moral po uredbi in zakonodaji o teh sumih obvestiti agencijo, a tega očitno ni storil. Tudi zaradi tega holdingu, ki ga sicer vodi Stojan Nikolić, grozi plačilo 125.000 evrov kazni.

