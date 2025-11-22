Svetli način
Gospodarstvo

Je energetska prihodnost Slovenije zagotovljena?

Ljubljana, 22. 11. 2025 20.20 | Posodobljeno pred 17 minutami

Pred enim letom naj bi na referendumu odločali o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško. A volilci na vprašanje: "Ali podpirate izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo?" nismo odgovarjali, saj so poslanci z odlokom referendum preklicali. Kje smo leto po tem?

Prestrukturiranje Šaleške doline, nov obračun omrežnine, referendum o Jek 2. Elektroenergetske teme so lani preplavile medijski prostor. A četudi so teme izginile iz javnosti, to še ne pomeni, da so izzivi za nami, opozarja direktor Instituta Jožef Stefan: "Če se o tem nič ne pogovarjamo in na tem področju nič ne počnemo, to ponavadi ni dobro, ker bomo čez 10 let potrebovali precej resne rešitve in je na njih potrebno delati danes," poudarja Leon Cizelj.

Šef Elesa, Aleksander Mervar, energetske izzive deli v tri kategorije: omrežje, proizvodni viri in krepitev odpornosti. "Moramo vedeti, da je v tem trenutku šaleška elektroenergetika v zadnji fazi, kakršnakoli nova, zahtevna proizvodna enota, kot je Jek 2, 20 let. In bomo v prihodnjih letih zagotovo povečevali uvozno odvisnost," opozarja. Kar samo po sebi ni razlog za skrb, ob tem miri Mervar, saj pričakuje nižje cene elektrike na borzah.

"Tisto, kar je v Sloveniji najbolj zaskrbljujoče, če pogledamo nazaj, kaj se nam dogaja - katera koli tehnologija, ali je okoljsko sprejemljiva ali ne, bo pač neko okolje proti njej. Enostavno ne moremo v tej državi zaenkrat narediti nobene resne velike proizvodne investicije," pa dodaja.

Kakšne bodo cene elektrike?
Kakšne bodo cene elektrike? FOTO: POP TV

Težave z umeščanjem v prostor imajo hidroelektrarne, vetrnice in večje sončne elektrarne. Številne pomisleke, predvsem zaradi financiranja, vzbuja jedrska energija. A da slednja ni nič dražja od obnovljivih virov, je prepričan Cizelj: "Če bi lahko dali obe ti dve opciji na mizo in jih približno ovrednotili, bi se dalo veliko bolj elegantno pokazati, da je solarizacija vsaj toliko draga kot jedrska elektrarna, če ne bolj," pojasnjuje.

V eno ali drugo smer, učinkovit energetski prehod bo možen le z jasno državno strategijo, se stirnjata sogovornika.

KOMENTARJI (7)

ptuj.si
22. 11. 2025 20.40
+1
Saj pa imamo vrhunskega managerja za elektro tako da ni problema.
ODGOVORI
1 0
Minifa
22. 11. 2025 20.38
Odlagališče po besedah Kraljeve in ((( stroke potrebujemo tudi zato, ker lahko radioaktivni odpadki zastrupijo okolje, Zastruplja ga NEK, Slovenija pa naj to plača ?? posledično pa lahko škodljive snovi pridejo v neposredni stik z organizmom. Zanimivo pa tako čista energija ?? Odlagališče sicer ni edina možnost za rešitev problema jedrskih odpadkov, zanimivo že 45. Let pa niso našli nobene druge ?? je pa najbolj optimalna, je dejala Kraljeva in dodala, da jedrskih odpadkov ne moremo uničiti, zato jih moramo osamiti. (( PAZITI nekaj 10 000 let stroške za to pa plača Mili Vanili ?? Zato naj jih odpeljejo v Ljubljano, Murgle, Parlament ali GENOVCEM sebi domov ?? ali na Inštitut za jedrsko energijo tja morajo saj do danes razen Goflanja, nakladanja, laži, sprenevedanja niso naredili ničesar, tja morajo zato ker so pognali progon za izgradnjo pa še niti svinjarije za prvim NEKO-M niso pospravili in po 45. Letih še tega ne vedo kaj, kje in po kašni ceni bodo odlagali, vedo pa da je ta energija poceni pa ni niti približno.??? Še nekaj o tem kje bo tako imenovano (( Odlagališče, Skladišče ?? Te okolju prijazne energije ?? Osnovna težava, s katero se spopadamo, je strah. Posebnih tehničnih ali znanstvenih težav z radioaktivnimi odpadki namreč ni, nekoliko težko pa je zagotoviti, da bodo stvari ostale v redu za 10.000 let vnaprej.” – Dr. Leon Cizelj, vodja odseka za reaktorsko tehniko na IJS, profesor za jedrsko tehniko na FMF in predsednik Evropskega združenja za jedrsko izobraževanje. Verjetno bodo lokacijo za (( Odlagališče iskači še naslednjih 50 let..
ODGOVORI
0 0
Minifa
22. 11. 2025 20.41
Zato naj gradijo čez 51..let ko bodo našli tisto kar že 45.let iščejo..in ne najdejo.
ODGOVORI
0 0
Minifa
22. 11. 2025 20.29
+1
ODLOČNO PROTI NEK 2 dokler HRVATI ne pospravijo svoje svinjarije iz NEK 1 in Hrvati ne odvlečejo svoj del..45. let ni ne dogovora, ne denarja, ne lokacije samo LAŽI. Za naš denar bi gradili potem pa nas izsiljevali z RAČUNI NE HVALA barabe ena večja od druge. Ta o samo oskrbi je taka kot to znamo bomo sami a 20 x dražje, 10 x bolj zanič in 20 000 ANEKSOV.
ODGOVORI
1 0
LevoDesniPles
22. 11. 2025 20.27
lol a niso naši iq-jevci razprodali vse za 100 let naprej tujcem 👍👍
ODGOVORI
0 0
galeon
22. 11. 2025 20.27
-2
Samooskrbni bomo samo če dobimo še 2 nuklearke.
ODGOVORI
0 2
Minifa
22. 11. 2025 20.30
SAMO OSKRBA z energijo je trikrat dražja kot tuja...Poglej kajti delajo...že sedaj..???
ODGOVORI
0 0
