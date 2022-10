Je podjetje Secom izpuhtelo? Tržni inšpektorat svari pred poslovanjem

Tržni inšpektorat zaradi številnih prijav in izvedenih inšpekcijskih postopkov svetuje previdnost pri odločitvi za nakup stavbnega pohištva pri podjetju Secom iz Krškega. Kot ugotavljajo, podjetje po oddanem naročilu in prejemu avansnega plačila za dobavo in vgradnjo stavbnega pohištva, le tega v celoti ali deloma ne izdobavi v predvidenih rokih oziroma ga ne dobavi niti kasneje. Prav tako potrošniku po odstopu od pogodbe zaradi neizdobave stavbnega pohištva, ne vrne plačanega avansa.

Podjetje - s polnim imenom SECOM proizvodnja in marketing Krško d.o.o. nudi dobavo in vgradnjo stavbnega pohištva (PVC oken in vhodnih vrat, senčil, komarnikov). Na Tržnem inšpektoratu so zoper podjetje dobili več prijav, napake pa so ugotovili tudi med inšpekcijskim nadzorom.