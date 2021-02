Jeff Bezos napovedal umik s položaja izvršnega direktorja Amazona

Bezosa, najbogatejšega človeka na svetu, bo zamenjal Andy Jassy, ki trenutno vodi Amazonove spletne storitve. Sprememba se bo zgodila v drugi polovici leta 2021, so po poročanju CNN sporočili iz podjetja.

Jassy, diplomant Harvarda, je pri Amazonu že vse od leta 1997. Njegov glavni doprinos je bil predvsem pri razvoju spletnih storitev Amazona, ki že dolgo veljajo za najbolj dobičkonosne. "Andy je v podjetju dobro poznan, v Amazonu je skoraj toliko časa kot jaz. Bil bo izjemen vodja in ima moje polno zaupanje," je dejal Bezos.

"Biti izvršni direktor Amazona je velika odgovornost in vzame veliko energije. Ko ima človek takšno odgovornost, je pozornost težko usmeriti še na kaj drugega," je Bezos v torek sporočil zaposlenim.

"Kot predsedujoči izvršnemu direktorju bom še naprej sodeloval pri pomembnih odločitvah Amazona, vendar mi bo nova pozicija zagotovila tudi dovolj časa in energije, ki ju potrebujem, da se osredotočim na sklad Day 1, sklad Bezos Earth, Blue Origin, Washington Post in druge svoje strasti."

"Nikoli nisem imel več energije kot zdaj in tu ne gre za upokojitev. Zelo sem navdušen nad vplivom, za katerega menim, da ga imajo te organizacije," je dodal.

Amazon zaposluje več kot 1,3 milijona ljudi po vsem svetu

57-letni Bezos je Amazon vodil že od ustanovitve spletne knjigarne leta 1994. Podjetje zdaj zaposluje 1,3 milijona ljudi po vsem svetu in se ukvarja z vse od dostave paketov in video storitev pa do storitev "cloud" in oglaševanja. Po Forbesovem seznamu milijarderjev je Bezos ustvaril bogastvo 196,2 milijarde dolarjev (več kot 162,9 milijarde evrov).

Vrednost podjetja je lani eksplozivno narasla, saj je pandemija povzročila hiter porast spletnih nakupov. Podjetje je leta 2020 s prodajo zaslužilo 386 milijard dolarjev (okoli 320 milijard evrov), kar je 38-odstotkov več kot leta 2019. Dobiček se je tako skoraj podvojil in se povzpel na 21,3 milijarde dolarjev (okoli 17,6 milijarde evrov).

Precej se je povečal tudi obseg ponudbe strežnikov in drugih spletnih uslug Amazon Web Services, s katerimi Amazon konkurira Microfosoftu in Alphabetu (matična družba Googla in Youtube-a). Na področju oglaševanja medtem za prevlado tekmuje s Facebookom in Googlom.

Kljub napovedi sprememb je Bezos dejal, da se bo še naprej osredotočal na nove izdelke in druge pobude. "Naši finančni uspehi so dejansko rezultat dolgoročne inovativnosti," je dejal. "Amazon je trenutno na točki največje inovativnosti, zato je optimalen čas za ta prehod."