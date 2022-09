Umar napoved gospodarske rasti za 2023 znižal na 1,4 odstotka

Medtem ko je Slovenija v prvi polovici leta zabeležila robustno rast bruto domačega proizvoda (BDP), ki pa je temeljila na nizki lanski osnovi, na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) že nekaj časa opozarjajo na slabše gospodarske obete v drugi polovici leta zaradi velike negotovosti, povezane z vojno v Ukrajini, energetsko oskrbo in inflacijo. Dodatno negativno tveganje ob omenjenem predstavlja še morebitno vnovično poslabšanje epidemioloških razmer v Sloveniji in po svetu.

Umar je spomladi za letos napovedal 4,2-odstotno gospodarsko rast, potem ko je obete takrat poslabšal za 0,5 odstotne točke. Precej bolj optimistični sta bili še poleti Banka Slovenije in Evropska komisija, ki sta Sloveniji za letos napovedali 5,8-odstotno oz. 5,4-odstotno rast BDP.

Najnovejša gospodarska napoved bo podlaga za pripravo proračunskih dokumentov za leti 2023 in 2024, ki jih mora vlada v DZ posredovati najpozneje do 1. oktobra. Prav tako naj bi služila kot podlaga v pogajanjih vlade z javnim sektorjem. Vladna stran se je namreč v pogajanjih z njimi odločila počakati, da Umar predstavi trenutno stanje ter pričakovanja glede inflacije in gospodarske rasti, saj meni, da so trenutna pričakovanja sindikatov previsoka, da pa bo po seznanitvi z Umarjevo napovedjo lažje zbližati poglede.