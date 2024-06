Jobsova vdova odštela 87 milijonov: bogataši si gradijo velike komplekse

Od leta 2015 je sicer porabila že več kot 170 milijonov dolarjev (slabih 160 milijonov evrov) za nakupe sosednjih nepremičnin v eni najdražjih sosesk v Malibuju. Kot poroča Business Insider, si prizadeva za izgradnjo obsežnega kompleksa na pečinah južne Kalifornije.

Nepremičninski podvigi Powell Jobsove so sicer del širšega trenda v zadnjih letih, ko ultrabogati kupujejo sosednje nepremičnine, da bi si zgradili osamljene enklave - pogosto tudi na jezo domačinov, ki so tam prebivali, preden so njihove soseske okupirali bogataši.

Njen zadnji nakup naj bi bil sicer največji posel na območju letos. Je pa Paradise Cove zatočišče za milijarderje, kot sta soustanovitelj WhatsAppa Jan Koum in vlagatelj Marc Andreessen. Prav tako sta Beyoncé in Jay-Z tam lani porabila 200 milijonov dolarjev za nakup vile.

Ko je Jobs leta 2011 umrl, je Powell Jobsova podedovala veliko bogastvo, vključno z ogromnim lastniškim deležem v Disneyju, delnicami Appla in 260-metrsko superjahto.

Pri Forbesu njeno premoženje ocenjujejo na 14,7 milijarde dolarjev, je pa tudi ustanoviteljica in predsednica The Emerson Collective, investicijskega podjetja, ki se osredotoča na reforme izobraževanja, zdravstva, podnebja in priseljevanja.