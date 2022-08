Julija registriranih 54.341 brezposelnih

Število registriranih brezposelnih je na mesečni ravni poraslo prvič po januarju letos. Ob prehodu v novo leto se običajno izteče večje število zaposlitev za določen čas.

Prijave v evidenco zaradi izteka zaposlitve za določen čas so prevladovale tudi julija. V sedmem mesecu se je pri Zavodu RS za zaposlovanje na novo prijavilo 5008 brezposelnih, 26,8 odstotka več kot junija in osem odstotkov manj kot julija lani. Med temi je bilo 2920 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas (57,3 odstotka več kot junija in 6,8 odstotka manj kot julija lani).

Med novoprijavljenimi je bilo tudi 648 presežnih delavcev (1,6 in 5,5 odstotka več), 304 so bili iskalci prve zaposlitve (13,9 odstotka manj in 27,2 odstotka več), 46 pa je bilo brezposelnih zaradi stečajev (13,2 in 91,0 odstotka manj).

Iz evidence je zavod odjavil 4527 brezposelnih, od tega 2502 zaradi zaposlitve oz. samozaposlitve, kar je 30,8 odstotka manj kot junija in 38,8 odstotka manj kot julija lani.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, prodajalcev, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, komercialnih zastopnikov za prodajo, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil ter kuhinjskih pomočnikov.

Julija se je na mesečni ravni brezposelnost zmanjšala v območni službi zavoda Koper (-0,3 odstotka), v ostalih pa se je povečala, najbolj v območnih službah Kranj (+3,6 odstotka) in Celje (+2,2 odstotka)

Kljub porastu na mesečni ravni območna služba Kranj še vedno beleži največji padec brezposelnosti na letni ravni (-30,1 odstotka). Po zmanjšanju glede na julij lani so sledile območne službe Ptuj (-29,1 odstotka), Koper (-27,4 odstotka) in Nova Gorica (-26,5 odstotka).

V sedmih mesecih letos je bilo v povprečju prijavljenih 59.327 brezposelnih, kar je 25,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Na novo se je prijavilo 33.914 brezposelnih oseb, 6,9 odstotka manj kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker jim je prenehala zaposlitev za določen čas, in sicer 18.064, kar je 10,4 odstotka manj kot v lanskem obdobju. Prijavilo se je tudi 5628 presežnih delavcev in stečajnikov, 23,1 odstotka manj, ter 2537 iskalcev prve zaposlitve, en odstotek manj kot lani od januarja do julija.

Iz evidence se je odjavilo skupaj 45.542 brezposelnih, od teh 29.829 zaradi zaposlitve, kar je 26,4 odstotka manj kot v prvih sedmih mesecih leta 2021.

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, predelovalnih dejavnost, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti in gradbeništva, so zavodu julija sporočili 11.158 prostih delovnih mest, kar je 23,8 odstotka manj kot junija in 19,5 odstotka manj kot julija 2021.

Največ prostih delovnih mest je bilo za čistilce, strežnike, gospodinjske pomočnike ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah (580) ter za predmetne učitelje v osnovni šoli (508). Sledila so delovna mesta za učitelje razrednega pouka (441), vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev predšolskih otrok (432) in delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih (407).

Zavod je poobjavil zadnje podatke republiškega statističnega urada glede delovne aktivnosti, in sicer je bilo maja v državi 920.085 delovno aktivnih prebivalcev, kar je 0,2 odstotka več kot aprila in 2,6 odstotka več kot maja lani.

Stopnja registrirane brezposelnosti, ki jo izračunavajo na zavodu, je bila maja 5,7 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke manj kot aprila in dve odstotni točki manj kot maja 2021. Najvišjo stopnjo je imela območna služba Murska Sobota (7,6 odstotka), najnižjo pa Kranj (3,4 odstotka).