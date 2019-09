Julija rekorden izvoz

Julij rekorden

Pri trgovanju z državami zunaj EU je Slovenija julija zabeležila rekordno mesečno vrednost izvoza (1,752 milijarde evrov). Izvoz v letošnjem juliju je bil od izvoza v lanskem višji za 185,4 odstotka.

Tudi slovenski uvoz iz te skupine držav se je julija letos glede na lanski julij zvišal, vendar v manjši meri (za 62,3 odstotka na 864,4 milijona evrov). Pri trgovanju s to skupino držav je tako Slovenija zaradi precej večje rasti izvoza kot uvoza v juliju ustvarila presežek v vrednosti 887,4 milijona evrov.

Med temi trgovinskimi partnericami je bila za Slovenijo julija najpomembnejša Švica, in sicer tako pri izvozu kot tudi pri uvozu, najpomembnejši proizvodi pa so bili medicinski in farmacevtski proizvodi. Prav pri trgovanju s Švico je Slovenija v okviru te skupine držav julija letos glede na lanski julij dosegla tudi vrednostno največjo rast, in to prav z omenjeno skupino proizvodov.

Tudi pri trgovanju z državami članicami EU je Slovenija julija na obeh straneh blagovne menjave s tujino izkazovala rast. V te države je izvozila za 5,6 odstotka več blaga kot julija lani, iz teh držav pa je uvozila za 4,6 odstotka več blaga kot julija lani.

Izvoženo blago je bilo vredno 2,21 milijarde evrov, uvoženo blago pa 2,16 milijarde evrov. Tudi s to skupino držav je Slovenija ustvarila največji julijski presežek v zadnjih dvajsetih letih; znašal je 49,7 milijona evrov.