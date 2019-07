Julija so se podražili storitve in blago

Povprečna 12-mesečna rast je bila 1,7-odstotna, lani v istem obdobju je bila 1,5-odstotna. Storitve so se v enem letu podražile za 2,9 odstotka, blago pa za 1,5 odstotka. Cene blaga dnevne porabe in cene poltrajnega blaga so bile za 1,9 odstotka oziroma 1,6 odstotka višje, cene trajnega blaga pa v povprečju enake kot v istem mesecu prejšnjega leta, je sporočil Statistični urad RS (Surs).



K letni inflaciji so največ, 0,6 odstotne točke, prispevale višje cene blaga in storitev. Oskrba z vodo in razne storitve v zvezi s stanovanjem so se podražile za 7,1 odstotka, električna energija, plin in druga goriva pa za 3,7 odstotka. Višje cene hrane, te so bile višje za 3,1 odstotka, pa so k inflaciji prispevale 0,5 odstotne točke.

Letno inflacijo so za 0,2 odstotne točke blažile nižje cene goriv in maziv za osebna vozila, in sicer so bile nižje za 3,5 odstotka.