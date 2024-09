Julija vrnitev k močni rasti blagovne menjave

Julija so slovenska podjetja izvozila za 5,46 milijarde evrov blaga. Izvoz v članice EU je dosegel 2,72 milijarde evrov in bil za 11,3 odstotka večji kot v enakem obdobju lani, izvoz v nečlanice EU pa se je povečal za 41,8 odstotka na skoraj 2,74 milijarde evrov, je objavil statistični urad.

Levji delež rasti menjave z nečlanicami predstavljajo posli oplemenitenja, ki obsegajo spreminjanje, izdelavo, sestavljanje, izboljšavo in prenovo uvoženega blaga s ciljem, da se proizvede nov ali resnično izboljšan izdelek. Ti posli so še posebej poudarjeni v farmacevtski industriji in v trgovini s Švico, od koder prihajata največja tuja vlagatelja v farmacevtsko panogo Novartis in Sandoz.