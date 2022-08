Julijska inflacija v območju z evrom 8,9-odstotna, v EU 8,6-odstotna

Junija je inflacija v območju z evrom znašala 8,6 odstotka. Julija lani je območje z evrom zapisalo 2,2-odstotno inflacijo, EU pa 2,5-odstotno.

Najnižjo inflacijo so julija letos imeli v Franciji in na Malti (6,8-odstotno) ter na Finskem (osemodstotno). Najvišjo pa so imele Estonija (23,2-odstotno), Latvija (21,3-odstotno) in Litva (20,9-odstotno).