Julijske plače nižje: odštel se bo prispeveka za dolgotrajno oskrbo

Najpozneje 18. avgusta pa bodo prispevek plačali vsi delavci in delodajalci v državi. Po zakonu o delovnih razmerjih se plača namreč izplača najpozneje 18. dne v mesecu za pretekli mesec.

Zakon o dolgotrajni oskrbi je obvezno plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo od 1. julija določil tako za delavce in delodajalce kot za upokojence. Zakon določa za upokojence višino prispevka v znesku enega odstotka neto pokojnine, za delavce in delodajalce pa v znesku enega odstotka bruto plače. Tisti, ki so samozaposleni, morajo plačati dva odstotka.

Po zadnjih podatkih je povprečna plača v državi malenkost nad 2500 evrov bruto. En odstotek od tega zneska znaša 25 evrov, dva odstotka pa 50 evrov.

Glede na ocene ministrstva za solidarno prihodnost se bo letos v blagajni za dolgotrajno oskrbo, ki jo vodi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, skupno zbralo nekaj manj kot 258 milijonov evrov, v prihodnjem letu pa nekaj manj kot 650 milijonov evrov.