Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujina GospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Gospodarstvo

Julijske plače nižje: odštel se bo prispeveka za dolgotrajno oskrbo

Ljubljana, 14. 08. 2025 06.12 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Upokojencem, ki so v žepu prvi občutili uvedbo obveznega prispevka za dolgotrajno oskrbo, avgusta sledijo delavci in delodajalci. Tisti zaposleni v javnem sektorju, ki plačo za minuli mesec prejmejo deseti delovni dan v tekočem mesecu, bodo plačo za julij, ki bo zaradi odtegnjenega prispevka v višini enega odstotka bruto plače nižja, prejeli danes.

Denar v denarnici
Denar v denarnici FOTO: Shutterstock

Najpozneje 18. avgusta pa bodo prispevek plačali vsi delavci in delodajalci v državi. Po zakonu o delovnih razmerjih se plača namreč izplača najpozneje 18. dne v mesecu za pretekli mesec.

Zakon o dolgotrajni oskrbi je obvezno plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo od 1. julija določil tako za delavce in delodajalce kot za upokojence. Zakon določa za upokojence višino prispevka v znesku enega odstotka neto pokojnine, za delavce in delodajalce pa v znesku enega odstotka bruto plače. Tisti, ki so samozaposleni, morajo plačati dva odstotka.

Po zadnjih podatkih je povprečna plača v državi malenkost nad 2500 evrov bruto. En odstotek od tega zneska znaša 25 evrov, dva odstotka pa 50 evrov.

Glede na ocene ministrstva za solidarno prihodnost se bo letos v blagajni za dolgotrajno oskrbo, ki jo vodi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, skupno zbralo nekaj manj kot 258 milijonov evrov, v prihodnjem letu pa nekaj manj kot 650 milijonov evrov.

plače dolgotrajna oskrba delavci
Naslednji članek

Bencin za pol centa dražji, dizel za skoraj tri na liter cenejši

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089