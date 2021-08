Junijska vrednost blagovne menjave presegla predkoronosko raven

Po podatkih državnega statističnega urada sta bila izvoz in uvoz blaga v primerjavi z junijem 2019 višja, in sicer izvoz za 19,1 odstotka, uvoz pa za 26,7 odstotka. Vrednosti izvoza in uvoza blaga v letošnjem juniju sta bili višji tudi od povprečne mesečne vrednosti izvoza in uvoza blaga v letu 2019, in sicer izvoz za 19,3 in uvoz za 20,5 odstotka.