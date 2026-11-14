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Gospodarstvo

Jure Knez kot prvi Slovenec na seznamu 50 izjemnih voditeljev z vsega sveta

Ljubljana, 14. 11. 2026 19.23 pred 36 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Danica Jovanović
Jure Knez

Jure Knez, soustanovitelj in predsednik slovenskega visokotehnološkega podjetja Dewesoft se je kot prvi Slovenec uvrstil na seznam 50-ih izjemnih voditeljev z vsega vsega. S tem se je postavil ob bok številnim vidnim imenom svetovnega gospodarstva, med njimi so voditelji Microsofta, General Motorsa, Netflixa, Mastercarda in drugi.

Svojo zgodbo so začeli pisati leta 2000, že tri leta pozneje pa so sklenili prvo pogodbo z Naso. Sledila so sodelovanja s številnimi svetovno znanimi imeni iz avtomobilske, vesoljske, letalske in tehnološke industrije.

"Ampak po drugi strani smo pa že kar precej kmalu začeli razvijati tudi lokalno okolje. Ker po prehodu iz bivše Jugoslavije v Slovenijo, je večina podjetij zaprlo svoja vrata. Padli smo v nek tak vrtinec zapiranja, apatije in to je bilo treba nekako prekiniti," pravi Knez.

Podjetje Dewesoft je v Zasavju prenovilo stare industrijske objekte, mlade pa že več kot desetletje spodbuja k podjetnosti tudi z inkubatorjem Katapult. V pripravi je nov tehnološki park Mesto Akrobatov. Zasavje je zaradi Dewesofta dobilo in še dobiva novo podobo, kar je prepoznala tudi mednarodna komisija, ki je prvega moža podjetja tudi zato uvrstila na seznam 50 izjemnih svetovnih podjetniških voditeljev.

"To je pa res nek vrhunski nivo vodij podjetij na svetu. In res je težko verjeti, da so prepoznali naše delo," pravi Knez.

Jernej Moljk, aplikacijski inženir Dewesofta: "Mislim, da je velika stvar našega podjetja oziroma odnosa do lokalnega okolja to, da se nekaj vrne."

Za priznanje so zaslužni prav vsi, dodaja Knez. Zato se še ene v nizu nagrad veseli celotna ekipa.

Jaka Ogorevc, produktni vodja Dewesofta: "To je res dobra novica. Jure v eminentni družbi največjih voditeljev največjih podjetij v svetu. Ampak čisto zasluženo. Tko da res smo ponosni na ta dosežek."

Komisija je Kneza na seznam uvrstila tudi zaradi inovativnega modela solastništva zaposlenih in ustanovitve fundacije z izrazitim družbenim poslanstvom. Knez je poleg uvrstitve na seznam prejel tudi posebno priznanje za voditelje, ki znajo privabljati in razvijati talente.

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jure knez dewesoft nagrada

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dule07
14. 11. 2026 20.25
čestitam-
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0 0
mestni
14. 11. 2026 20.09
take bi rabili tudi v vladi
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