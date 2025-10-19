Kabli dobili 'noge': diši baker ali sabotaža električne mobilnosti?

Največji nemški operater polnilnega omrežja cje letos zabeležil že več kot 900 kraj kablov na več kot 130 hitrih polnilnicah. Škoda trenutno znaša nekaj milijonov evrov, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal tiskovni predstavnik podjetja. Dodal je, da je bila škoda v prejšnjih letih manjša.
Iz upravljalca polnilnih postaj EWE Go, ki je navzoč predvsem na severozahodu Nemčije, so sporočili, da se prav tako soočajo z znatnim povečanjem števila kraj kablov. "Medtem ko smo med letoma 2022 in 2024 beležili le nizko dvomestno število primerov, se je njihovo število v letu 2025 povečalo na srednje do visoko dvomestno število," so sporočili.
Iz podjetja Ionity s polnilnicami vzdolž evropskega avtocestnega omrežja so za dpa odgovorili, da so med letoma 2022 in 2024 zabeležili le peščico kraj kablov, vendar se je letos ta številka v Nemčiji povzpela na približno 30, po vsej Evropi pa na nekaj več kot 100.
Statistike za celotno Nemčijo ni. Policijska statistika namreč primerov tatvin ne beleži tako natančno, so pojasnili na policiji.
Operaterji ob tem opozarjajo, da je negmotna škoda še večja od stroškov nadomestitve novega kabla. Vsak izpad obratovanja polnilnic namreč spodkopava zaupanje strank v zanesljivost polnilne infrastrukture in s tem vsakodnevno uporabnost električne mobilnosti kot celote, so povedali pri Ionityju.
Pri EnBW kot enega od motivov za kraje vidijo baker v polnilnih kablih. Kabli na postaji za hitro polnjenje električnih avtomobilov vsebujejo od štiri do deset kilogramov kovine. Na trgu odpadnih surovin je mogoče za tak kabel dobiti približno 50 evrov, na črnem trgu pa približno polovico manj. Ker to ni posebej donosno, razmišljajo tudi o drugih motivih, kot sta vandalizem ali pa ciljna sabotaža zaradi nasprotovanja e-mobilnosti.
