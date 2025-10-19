Kabli dobili 'noge': diši baker ali sabotaža električne mobilnosti?

Največji nemški operater polnilnega omrežja cje letos zabeležil že več kot 900 kraj kablov na več kot 130 hitrih polnilnicah. Škoda trenutno znaša nekaj milijonov evrov, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal tiskovni predstavnik podjetja. Dodal je, da je bila škoda v prejšnjih letih manjša.

Iz upravljalca polnilnih postaj EWE Go, ki je navzoč predvsem na severozahodu Nemčije, so sporočili, da se prav tako soočajo z znatnim povečanjem števila kraj kablov. "Medtem ko smo med letoma 2022 in 2024 beležili le nizko dvomestno število primerov, se je njihovo število v letu 2025 povečalo na srednje do visoko dvomestno število," so sporočili.

Iz podjetja Ionity s polnilnicami vzdolž evropskega avtocestnega omrežja so za dpa odgovorili, da so med letoma 2022 in 2024 zabeležili le peščico kraj kablov, vendar se je letos ta številka v Nemčiji povzpela na približno 30, po vsej Evropi pa na nekaj več kot 100.

Statistike za celotno Nemčijo ni. Policijska statistika namreč primerov tatvin ne beleži tako natančno, so pojasnili na policiji.