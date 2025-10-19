Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujina GospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Gospodarstvo

Kabli dobili 'noge': diši baker ali sabotaža električne mobilnosti?

Berlin, 19. 10. 2025 20.55 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H. , STA
Komentarji
29

Kraje kablov in sabotaže na polnilnicah za električna vozila so v porastu po vsej Nemčiji, opažajo operaterji polnilnega omrežja. Domnevajo, da je tarča tatov baker v kablih, a lahko bi šlo tudi za druge motive, kot sta preprosto vandalizem ali pa nasprotovanje električni mobilnosti.

Največji nemški operater polnilnega omrežja cje letos zabeležil že več kot 900 kraj kablov na več kot 130 hitrih polnilnicah. Škoda trenutno znaša nekaj milijonov evrov, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal tiskovni predstavnik podjetja. Dodal je, da je bila škoda v prejšnjih letih manjša.

Odrezani kabli na električnih polnilnicah na Saškem
Odrezani kabli na električnih polnilnicah na Saškem FOTO: AP

Iz upravljalca polnilnih postaj EWE Go, ki je navzoč predvsem na severozahodu Nemčije, so sporočili, da se prav tako soočajo z znatnim povečanjem števila kraj kablov. "Medtem ko smo med letoma 2022 in 2024 beležili le nizko dvomestno število primerov, se je njihovo število v letu 2025 povečalo na srednje do visoko dvomestno število," so sporočili.

Odrezani kabli na električnih polnilnicah na Saškem
Odrezani kabli na električnih polnilnicah na Saškem FOTO: AP

Iz podjetja Ionity s polnilnicami vzdolž evropskega avtocestnega omrežja so za dpa odgovorili, da so med letoma 2022 in 2024 zabeležili le peščico kraj kablov, vendar se je letos ta številka v Nemčiji povzpela na približno 30, po vsej Evropi pa na nekaj več kot 100.

Statistike za celotno Nemčijo ni. Policijska statistika namreč primerov tatvin ne beleži tako natančno, so pojasnili na policiji.

Odrezani kabli na električnih polnilnicah na Saškem
Odrezani kabli na električnih polnilnicah na Saškem FOTO: AP

Operaterji ob tem opozarjajo, da je negmotna škoda še večja od stroškov nadomestitve novega kabla. Vsak izpad obratovanja polnilnic namreč spodkopava zaupanje strank v zanesljivost polnilne infrastrukture in s tem vsakodnevno uporabnost električne mobilnosti kot celote, so povedali pri Ionityju.

Odrezani kabli na električnih polnilnicah na Saškem
Odrezani kabli na električnih polnilnicah na Saškem FOTO: AP

Pri EnBW kot enega od motivov za kraje vidijo baker v polnilnih kablih. Kabli na postaji za hitro polnjenje električnih avtomobilov vsebujejo od štiri do deset kilogramov kovine. Na trgu odpadnih surovin je mogoče za tak kabel dobiti približno 50 evrov, na črnem trgu pa približno polovico manj. Ker to ni posebej donosno, razmišljajo tudi o drugih motivih, kot sta vandalizem ali pa ciljna sabotaža zaradi nasprotovanja e-mobilnosti.

polnilnice električne kabli vandalizem sabotaža
Naslednji članek

Zlata manija na vrhuncu: zakaj zlato ni garancija za dobiček?

SORODNI ČLANKI

Slovenski izdelovalec električnih polnilnic po švicarskem prevzemu v likvidacijo

Petrol z evropskim projektom v postavitev 65 polnilnih mest po državi

Zaradi vse pogostejših sporov med vozniki na e-polnilnicah uvajajo nadzornike

Nova mala avtocestna počivališča: wi-fi, električni polnilci in videonadzor

Eko sklad 69 občinam dodelil subvencije za polnilnice za električna vozila

Imamo polnilnice, manjkajo pa nam električni avtomobili

KOMENTARJI (29)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Crotop
19. 10. 2025 21.47
Dobro da dalekovod zdaj ukopavajo v zemljo,v Nemčiji
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
19. 10. 2025 21.44
prav je da si nazaj vzamete od države, kar vam le ta preveč pobere v obliki davščin ali precenjenih storitevc ki jih država ne izvaja. zdravstvo plačuješ in od tega nimaš nič. ceste so vse luknjaste ali pa jih sploh ni. avtocest je 2/3 premalo, železnice so na ravni avstroogrske, a davščine pa primerljive državam kjer se dobro živi in kjer je na voljo vsa potrebna infrastruktura za normalno življenje po dunajskih ali avstrijskih standardih - ne jugoslovanskih. prav je, da se razlika nazaj pobere, na kakršenkoli način. itak vse plača zavarovalnica ki je državna. navalite plenit, kjer vidite karkoli vrednega.
ODGOVORI
0 0
Vladna norost
19. 10. 2025 21.43
+1
Vemo kdo zavoha baker že v zraku.
ODGOVORI
1 0
Diego14
19. 10. 2025 21.40
+2
Mirko in Marinko v akciji
ODGOVORI
2 0
ŠTRAJK ZA VSE
19. 10. 2025 21.39
+1
Lažje odrezati kabel, kot pa ukast žleb. Pri kablih ne padeš s strehe, medtem kot pri žlebovih lahko...
ODGOVORI
1 0
Monster_cat
19. 10. 2025 21.39
+2
Ste dal idejo nasim zascitenim
ODGOVORI
2 0
mojcd
19. 10. 2025 21.24
+2
Ima bakar
ODGOVORI
2 0
a res1
19. 10. 2025 21.18
+9
Sedaj ste dali idejo našim bakermobilom. Malo jih je strah lektriki, niso še ziher kako gr z avto polnilnicami. Preračunavajo....
ODGOVORI
9 0
daiči
19. 10. 2025 21.26
+2
Ja res je. Ampak za dobr dnar bojo tud strah premagal. Iz dislonta fleksarca za 30eur, plus baterija za 20 eur pa bojo opremlen. Tist bl tabojec si bojo pa se dodatno gumo na cevle zaselotejpal, za vsak slučaj.
ODGOVORI
3 1
PoldeVeliki
19. 10. 2025 21.16
+8
STOP GOLOBIZMU IN WOKIZMU
ODGOVORI
12 4
daiči
19. 10. 2025 21.15
+1
oh ka pa je to 1 mio eur za nemce, plunk u morje. drgac pa nj zacnejo na polnilne postaje vgrajevat kable z vodniki iz navadnga zeleza. pa jh bojo nehal krast. izgublene kWh na navadnmu zelezu nj pa strankam zaracunajo dodatno, sj tist k dons fura(se afna) el. avto ma dnar.
ODGOVORI
2 1
4BIDEN
19. 10. 2025 21.14
+1
drgač pa... to je polnilec za svinčene baterije.. kaj je že aam po sebi nateg
ODGOVORI
1 0
4BIDEN
19. 10. 2025 21.15
45 kW so že mokre sanje...
ODGOVORI
0 0
tech
19. 10. 2025 21.12
+3
"Škoda trenutno znaša nekaj milijonov evrov" mislim da to pove dovolj zakaj so zmankali kabli.
ODGOVORI
3 0
4BIDEN
19. 10. 2025 21.11
+1
novodobni čebeljnaki... od TELEKO SLOVENIJE...
ODGOVORI
1 0
4BIDEN
19. 10. 2025 21.11
-1
pr 3G so pobili čebele! zdaj pa služijo z temi čebeljnjaki!
ODGOVORI
0 1
4BIDEN
19. 10. 2025 21.11
-1
a to hočmo?
ODGOVORI
0 1
Artechh
19. 10. 2025 21.08
+9
Do naši iz Dolenjske šli na izlet?
ODGOVORI
9 0
Mat3ja
19. 10. 2025 21.07
+2
naši
ODGOVORI
2 0
Sixten Malmerfelt
19. 10. 2025 21.06
+11
A imajo Nemci tudi kakšno manjšino?
ODGOVORI
11 0
4BIDEN
19. 10. 2025 21.05
+1
😁😁😁
ODGOVORI
1 0
4BIDEN
19. 10. 2025 21.05
-1
KKK 💪💪💪
ODGOVORI
0 1
ho?emVšolo
19. 10. 2025 21.05
+8
Kako pa je pri nas na Dolenjskem?
ODGOVORI
8 0
4BIDEN
19. 10. 2025 21.05
SLOVENIJA 💪💪💪
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306