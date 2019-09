Novo sporočilo iz Adrie: danes letijo v Frankfurt, jutri pa nazaj

Potnikom, ki potujejo v teh dveh dneh, svetujejo, naj še pred prihodom na letališče preverijo, kdo operativno izvaja njihov let, in v kolikor je to družba Adria Airways, naj se obrnejo na prodajno mesto, kjer so kupili letalske vozovnice. "Nastalo situacijo družba globoko obžaluje in se vsem svojim potnikom in partnerjem opravičuje," so zapisali.

Iz Adrie Airways so sinoči pozno zvečer sporočili, da njihova letala v torek in sredo ostajajo na tleh. Danes pa so sporočilo dopolnili z informacijo, da bodo dva leta vendarle izvedli, in sicer bodo danes leteli iz Frankfurta v Ljubljano, jutri pa iz Ljubljane v Frankfurt.

S tem se ni strinjal pilot Primož Jovanović, ki meni, da je s strani oblasti nesprejemljivo trditi, da se nič ne da. "Napaka je bila storjena, ko je bila Adria prodana neznanemu skladu 4K, ki z letalstvu nima nobenih izkušenj," je povedal. Prepričan je, da obstoj letalskega prevoznika veliko pomeni za državo. "Nobena skrivnost ni, da so s tem, ko je Adria operirala v Sloveniji, imeli drugi subjekti velik finančni doprinos."

Nekdanji predsednik uprave Adrie Peter Grašek je prepričan, da je napočil čas za akcijo. "Če Adrie ne bo, bo cel kup linij preneha delovati, zato bo potrebno potovati preko tretjih letališč. To pomeni cel kup dodatnih stroškov, ki bodo obremenjeval celotno gospodarstvo," je opozoril Grašek in predstavil načrt rešitve. "Če bi bil jaz odločevalec, bi predlagal, da se jim odobri kredit, pod pogojem, da zastavijo Adrio Airways kot garancijo, in če kredit ni odplačan, v tem primeru lastništvo dobi država. Nato bi postavil svojo upravo. To bi kupili dragocen čas, da se izdela nek sanacijski načrt in omogočili Adrii da ponovno zaživi." Grašek je še opozoril na nezaslišano aroganco lastnika. "Namesto, da država njemu postavlja pogoje, on pogoje postavlja državi. V zadnjih treh letih se je nemo opazovalo, pristojni bi morali ukrepati, ko so videli kako lastnik slabo upravlja z Adrio Airways,"je bil oster Grašek. Ob tem je Gordana Boberić dodala, da "Adria ni bila nikoli prodana, pač pa podarjena."

Jovanović je ob tem izpostavil, da so Adrio poskušali reševati že pred meseci, ko so predsedniku vlade predstavili idejo, ki jo je omenjal Grašek ter tudi načrt za vzpostavitev Adrie 2, ki bi potem prevzemala Adriine certifikate. Opozoril je tudi na madžarski primer, kjer so ukinili nacionalnega prevoznika in s tem zasejali težave. "Država potrebuje letalskega prevoznika, zaradi davkoplačevalcev in zaradi ljudi, ki potujejo po svetu. Država naj se odloči, ali bomo razvita zahodna država ali pa zadnja vas na Balkanu, kjer nas sedaj že vsi prehitevajo."