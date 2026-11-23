Koliko bi nižji DDV na energente dejansko olajšal družinski proračun?

Poglejmo na konkretnem primeru. Če neko gospodinjstvo za elektriko plačuje 100 evrov mesečno, bi se mu ob znižanju DDV položnica lahko znižala za največ dobrih 10 evrov. V devetih mesecih bi tako prihranilo približno 90 evrov.

"Pozitivna stran ukrepa je seveda, da gospodinjstvom predstavlja nižji strošek za neke osnovne življenjske potrebščine. To ima lahko tudi dobrodejen vpliv na zasebno potrošnjo," pravi izredni profesor na ljubljanski Ekonomski fakulteti Rok Spruk.

A izračun bi veljal le, če ponudniki energije ob nižjem DDV ne bi dvignili marž. Varovalk za to zakon ne vključuje. Ali nižanje DDV torej res zagotavlja nižje položnice?

"Pri znižanju DDV je edino zagotovilo to, da se bo zmanjšal priliv v proračun. Da pa se bo znižala cena, pa močno dvomim," medtem poudarja predsednik Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Andrej Zorko.

V pozitivne scenarije sprejetja zakona pa verjamejo podjetniki – prihranek bi bil pri njih bistveno višji.

Pri izračunu so nam pomagali v orodjarskem podjetju Maplast d.o.o., ki mesečno za energente nameni približno 10.000 evrov. Z nižjo ceno energije bi mesečno prihranili dobrih 1000 evrov. V devetih mesecih bi to pomenilo okoli 9200 evrov prihranka.

Prav zaradi visokih obratovalnih stroškov niso konkurenčni, pravi ustanovitelj in solastnik podjetja Rado Majdič. "Če realno gledamo, kdo so naši konkurenti – vse republike bivše Jugoslavije. Največja konkurenca pa je Poljska, ki ima takšne pogoje, da mi samo 'sanjamo'," ponazarja.

A tako Zorko kot tudi Spruk izpostavljata vprašanje, kako bo država krpala luknjo v proračunu. Zorko ne verjame, da bodo javne storitve neokrnjene. "Če je priliv v državni proračun iz tega naslova manjši, se potem postavi vprašanje, kje bodo težave – ta manjkajoči del finančnih sredstev."

Spruk pa rešitev vidi v znižanju javnofinančnih odhodkov ter v višanju trošarin na tiste produkte, "katerih poraba je povezana z javno finančno, z javno javno zdravstvenimi tveganji". "Tukaj govorim predvsem o tobaku, o alkoholu, lahko tudi o sladkih pijačah," dodaja.

Ukrep sicer velja za obdobje devetih mesecev, kakšen bo davek po tem, za zdaj ni jasno.