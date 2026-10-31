Kaj bo s cenami goriv v torek?

Nafta je oktober končala z novo podražitvijo. Decembrska terminska pogodba za sod severnomorske nafte brent je petkovo trgovanje sklenila pri 117,64 dolarja, kar je približno odstotek več kot pred tednom dni. Med tednom so pritisk na cene občasno blažila pričakovanja pogovorov med Washingtonom in Teheranom, vendar so ob koncu tedna znova prevladale skrbi glede oskrbe, so dogajanje povzeli pri Financah.

Evropskim kupcem ne pomaga niti šibek evro. Ta je v četrtek med trgovanjem zdrsnil na najnižjo raven proti dolarju po maju, nato pa si nekoliko opomogel in se gibal okoli 1,116 dolarja. Šibkejša skupna valuta podraži v dolarjih izraženo nafto in naftne derivate, zato otežuje pocenitve na slovenskih servisih, so zapisali.

Po njihovih ocenah bo bencin v torek stal približno toliko kot sedaj, torej okoli 1,625 evra. Za dizel in kurilno olje pa pričakujejo podražitev, in sicer za dober cent. Liter dizelskega goriva bi tako stal približno 1,95 evra, kurilnega olja pa približno 1,57 evra.

Možnosti za preprečitev podražitev so po navedbah Financ skromne. Evropska komisija je sicer podprla slovensko prošnjo za začasno znižanje trošarin pod evropske minimalne ravni, vendar je za to potrebna še potrditev Sveta EU.