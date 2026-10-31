Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Kaj bo s cenami goriv v torek?

Ljubljana, 31. 10. 2026 19.01 pred 16 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Cena goriva

V torek je po izračunih časnika Finance pričakovati podražitev dizla in kurilnega olja za dober cent, cena 95-oktanskega bencina pa bo ostala skoraj nespremenjena. Napoved temelji na predpostavki, da bodo nespremenjene ostale trošarine, glede katerih Slovenija čaka odobritev Sveta EU za znižanje pod najnižjo dovoljeno raven v evropski zakonodaji.

Nafta je oktober končala z novo podražitvijo. Decembrska terminska pogodba za sod severnomorske nafte brent je petkovo trgovanje sklenila pri 117,64 dolarja, kar je približno odstotek več kot pred tednom dni. Med tednom so pritisk na cene občasno blažila pričakovanja pogovorov med Washingtonom in Teheranom, vendar so ob koncu tedna znova prevladale skrbi glede oskrbe, so dogajanje povzeli pri Financah.

Evropskim kupcem ne pomaga niti šibek evro. Ta je v četrtek med trgovanjem zdrsnil na najnižjo raven proti dolarju po maju, nato pa si nekoliko opomogel in se gibal okoli 1,116 dolarja. Šibkejša skupna valuta podraži v dolarjih izraženo nafto in naftne derivate, zato otežuje pocenitve na slovenskih servisih, so zapisali.

Po njihovih ocenah bo bencin v torek stal približno toliko kot sedaj, torej okoli 1,625 evra. Za dizel in kurilno olje pa pričakujejo podražitev, in sicer za dober cent. Liter dizelskega goriva bi tako stal približno 1,95 evra, kurilnega olja pa približno 1,57 evra.

Možnosti za preprečitev podražitev so po navedbah Financ skromne. Evropska komisija je sicer podprla slovensko prošnjo za začasno znižanje trošarin pod evropske minimalne ravni, vendar je za to potrebna še potrditev Sveta EU.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
bencin gorivo cena

Isto kosilo za 3,6 ali 19 evrov? Se splača kuhati in ali je hrana res tako draga?

24ur.com Kakšne bodo v torek cene goriv?
24ur.com Vlada znižala trošarine, cene goriv ostajajo nespremenjene, dražje kurilo olje
24ur.com V torek nove cene goriv: kaj lahko pričakujemo?
24ur.com Kakšne bodo cene goriva?
24ur.com Kakšne bodo nove cene goriv?
24ur.com Bomo naslednji teden gorivo točili ceneje?
24ur.com Regulirane cene goriv nekoliko nižje
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GIANT
31. 10. 2026 19.18
Cene bojo!!!! Zagotovo!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Presenetila vse, pričakuje že sedmega otroka
To avstrijsko mesto je kot ustvarjeno za družinski izlet
To avstrijsko mesto je kot ustvarjeno za družinski izlet
Mama je utrujena, oče se počuti odrinjenega: kako prekiniti začaran krog?
Mama je utrujena, oče se počuti odrinjenega: kako prekiniti začaran krog?
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
zadovoljna
Portal
Udeležila se je gala dogodka, kjer je ukradla vse poglede
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, dvojčke čaka presenečenje
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, dvojčke čaka presenečenje
To bodo najbolj zaželeni škornji letošnje zime
To bodo najbolj zaželeni škornji letošnje zime
Tako je videti partner Nine Pušlar
Tako je videti partner Nine Pušlar
vizita
Portal
Živite bolje po 60. letu: preprosti koraki za dolgo življenje
Prehitra ponovna nosečnost lahko vpliva na staranje organizma
Prehitra ponovna nosečnost lahko vpliva na staranje organizma
Gastroskopija: kaj smete jesti, piti in kako poteka pregled?
Gastroskopija: kaj smete jesti, piti in kako poteka pregled?
Zakaj se astma in alergije pozimi poslabšajo in kako ukrepati
Zakaj se astma in alergije pozimi poslabšajo in kako ukrepati
cekin
Portal
Pokopališče ni park: globe za kršitve vas lahko presenetijo
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Prepoznate to Bondovo lepotico? Nekoč je obnorela svet, danes pa je žena legendarnega glasbenika
7 znakov, da je ženska v razmerju nesrečna, čeprav tega ne pove na glas
7 znakov, da je ženska v razmerju nesrečna, čeprav tega ne pove na glas
Vas muči nadležno piskanje v ušesih? Preverite, kdaj je to lahko nevarno za vaše zdravje
Vas muči nadležno piskanje v ušesih? Preverite, kdaj je to lahko nevarno za vaše zdravje
Boste obiskali Žale? Preverite, kje lahko parkirate in kako bo urejen promet
Boste obiskali Žale? Preverite, kje lahko parkirate in kako bo urejen promet
dominvrt
Portal
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
Pravilno shranjevanje orehov: kako preprečiti nastanek plesni
Pravilno shranjevanje orehov: kako preprečiti nastanek plesni
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
okusno
Portal
Najmehkejše cimetove rolice: zaradi trika z moko in mlekom ostanejo sveže tudi naslednji dan
Sladko slovo od počitnic: 5 preprostih idej za ustvarjanje z otroki
Sladko slovo od počitnic: 5 preprostih idej za ustvarjanje z otroki
Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
voyo
Portal
Krik 6
Moje življenje z ADHD: Aljoševa zgodba
Moje življenje z ADHD: Aljoševa zgodba
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Ko ugasnejo luči
Ko ugasnejo luči
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022