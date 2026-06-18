Kaj bo z davki, božičnico, zavezami Natu?

"V tem trenutku je še prezgodaj za dokončne ocene, čeprav imamo že kar nekaj informacij. Vlada je bila danes seznanjena s trenutnim stanjem javnih financ. Naslednji korak je pregled po posameznih ministrstvih, da ugotovimo, kje se da privarčevati oziroma najti rešitve za zmanjšanje porabe," pravi Gladek. Se bo to dotaknilo tudi prebivalk in prebivalcev? "Ne. Naša predvolilna obljuba je bila, da ne bomo dvigovali davkov. To je bila naša zaveza in temu tudi sledimo. Predvsem bomo gledali, kako zmanjšati javno porabo."

Grah je do tega skeptičen: "Dejstvo je, da imamo četrto Janševo vlado. Videli smo, kaj so za seboj pustile vse tri vlade Janeza Janše. Imeli smo finančno krizo leta 2008, obdobje, ko nam je grozila trojka, in nazadnje covidno obdobje, ki se ga vsi dobro spomnimo. Fiskalni svet je povedal, da je mogoče finančno ovrednotiti le približno deset odstotkov trenutne koalicijske pogodbe in da so vsi ti učinki negativni. Šel bi še korak dlje. Ukrepi, ki jih je vlada sprejela v prvih dveh tednih, so bili hitri, populistični in predvsem brez jasne vizije. To velja tudi za interventni zakon, ki bo močno posegel v državno blagajno. Ob predstavitvi ministrov smo poslušali, da ne bodo dvigovali davkov. Danes pa govorimo o davku na živali, kar je bizarno, in o davku na Netflix."

Pereča je bila tudi debata glede Petrola. "Kar zadeva Petrol, je bila današnja razprava sicer burna, vendar menim, da je opozicija želela temo predstaviti nekoliko populistično. Šlo je za preprosto dejstvo: iztekla se je uredba o omejevanju cen na servisih zunaj avtocest. Če vlada ne bi ukrepala, bi danes imeli popolnoma prosto oblikovanje cen goriv. Vlada je sprejela novo uredbo, ohranila regulacijo cen in nekoliko zvišala maržo. Pri tem velja spomniti, da je tudi vlada Roberta Goloba leta 2022 marže zvišala za približno 60 odstotkov," pravi Gladek.

A Grah je izrazil pomisleke opozicije: "Potem pa vas bom pred vsemi državljankami in državljani vprašal naslednje: zakaj je nafta na svetovnih trgih cenejša? Že samo napoved prekinitve spopadov med ZDA in Iranom je povzročila padec cene soda nafte skoraj na raven pred ameriškim napadom. Zakaj torej sprejemamo ukrep, ki bo koristil predvsem peščici ljudi, ki upravljajo Petrol?"

Gladek v repliki: "Cene goriv so rasle in padale tudi pod prejšnjo vlado. Končna cena ni odvisna samo od nabavne cene nafte. Tu so še trošarine in druge dajatve. Vse to skupaj tvori formulo, ki določa končno ceno goriva."

Grah pa: "Samo en stavek, da bodo ljudje razumeli razliko med letoma 2022 in 2026 pri Petrolu. Leta 2022 je družba potrebovala pomoč z višjimi maržami, ker je poslovala slabše. Lani pa je ustvarila rekordne dobičke. Zato zvišanja marž nikakor ne razumem drugače kot nagrado za to, kar je bilo storjeno v predvolilnem obdobju."

Kljub opozorilom iz tujine o težavah financ, je Gladek obljubil, da božičnice ne bodo ukinili.

Kje pa bodo našli denar za izpolnjevanje zavez zvezi Nato? "Ena možnost je proračun, to vsi vemo, druga možnost pa je zadolževanje. Rad bi poudaril, da moramo kot majhna država spoštovati svoje zaveze. Ko smo se pridružili Natu in Evropski uniji, je bil naš interes jasen. Kot majhna država se ne moremo braniti sami, zato vstopamo v zavezništva," pravi Gladek. "Te zaveze moramo izpolnjevati, saj bi bili stroški bistveno višji, če bi želeli sami vzpostaviti obrambni sistem na ravni, ki bi nam zagotavljala enako varnost. Danes smo v položaju, ko nas Nato, milo rečeno, opozarja, ker smo skušali med obrambne izdatke vključevati ceste, železnice, bolnišnice in podobne stvari."

Je bila to napaka Golobove vlade? "Edina zaveza Natu je tista, ki jo je sprejel državni zbor – da dosežemo dva odstotka BDP za obrambo in se do leta 2030 približamo trem odstotkom. To je ključna zaveza. Leta 2029 se bo tudi preverilo, ali je cilj treh odstotkov še vedno ustrezen. Bi pa poudaril nekaj drugega. Govorimo o ključni infrastrukturi. Slovenija je pomembno evropsko prometno vozlišče in tranzitna država. Smo država, preko katere poteka velik del transporta. Zato se sprašujem: kaj nam bodo pomagali tanki in orožje, ki bo stalo v skladiščih ali bo poslano v Ukrajino, če nam odpove osnovna infrastruktura?" pa pravi Grah.

Celoten pogovor si lahko ogledate v posnetku.