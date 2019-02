Kaj bo z več sto obljubljenimi delovnimi mesti?

Spet se vse več govori o treh velikih zaposlovalcih pri nas, o Leku, Gorenju in Magni. Na Prevaljah se je ustavilo dokončanje nove tovarne zdravil, Gorenje je končalo sodelovanje s 325 zaposlenimi, agencijskimi delavci in študenti, v Magni pa je začetek proizvodnje pod vprašajem zaradi novih pritožb.

Lek. Na Prevaljah se je ustavilo dokončanje nove tovarne za izdelavo antibiotika Amoksiklav. 150 novih delovnih mest je tako pod vprašajem, do konca februarja pa naj bi se izvedelo, kaj bo s to 110-milijonsko investicijo, h kateri je tudi država primaknila 7 milijonov evrov. Razlog Novartisa za zaustavitev dokončanja tovarne je, da preučujejo novo tehnologijo kontinuirane proizvodnje in pa spremenjene okoliščine na globalnem trgu, zaradi česar novo vodstvo Novartisa ocenjuje, ali je bila odločitev za lokacijo na Prevaljah prava.



Medtem so bili v oddaji SVET s strani večih zaposlenih v Leku opozorjeni, da so v obstoječi tovarni na Prevaljah, kjer je 260 zaposlenih, pri tistih, ki imajo pet ali manj let do pokoja, preverjali, če ne bi šel kdo kaj prej v pokoj.





V obratu v Mengšu pa naj bi na mehak način do leta 2022 zmanjšali število zaposlenih za 130 ljudi od 1050 vseh zaposlenih. V Leku pravijo, da uvajajo spremembe, ki prispevajo k večji učinkovitosti in konkurenčnosti.



Magna v Hočah Slivnici se trenutno še vedno pripravlja na začetek obratovanja, v sredini februarja poskusno, konec marca pa na redno. A dejstvo je, da se je na pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje pritožila nevladna organizacija Rovo, o čemer zdaj odloča ministrstvo za okolje. Če bi ministrstvo zavrnilo pritožbo, lahko Rovo vloži še tožbo na upravno sodišče, kar lahko traja leto ali dve, pri čemer je vprašanje, ali bo nekdo vzdrževal proizvodnjo in 200 zaposlenih, če ne ve, kaj bo.





