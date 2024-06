Kaj je v okoljskem zakonu, ki straši kmete in trese avstrijsko vlado?

Okoljski ministri EU so potrdili zakonodajo o obnovi narave. Na čakanju je bila več mesecev, zdaj pa je bila odločitev končno sprejeta. Kaj je torej v ozadju zakonodaje, ki jo nekateri imenujejo najpomembnejši okoljski zakon v zadnjih 20 letih, avstrijska ministrica je zanjo celo tvegala razpad koalicije, kmetje pa ji očitajo ogrožanje kmetijstva in prehranske varnosti.

Suša v Kataloniji FOTO: AP icon-expand

Namen zakona je zaustaviti propadanje naravnih habitatov v EU. V ta namen so bili za vsak ekosistem določeni pravno zavezujoči cilji in zgodovinska referenčna leta za obnovo – ne le za kmetijska zemljišča, morja in gozdove, temveč tudi za sladkovodne in urbane ekosisteme. Vsaka država članica EU bi morala Evropski komisiji redno predložiti nacionalne načrte prestrukturiranja. Kako bodo države izvajale cilje EU, je odvisno od držav samih.

Zahvaljujoč avstrijski okoljski ministrici je Svet okoljskih ministrov EU potrdil zakon o obnovi narave. Njena odločitev je v nasprotju z željami koalicijske partnerice, konservativne ÖVP, toda v javnomnenjski raziskavi je zakon podpiralo 82 odstotkov Avstrijcev. Sicer je minilo že dve leti, odkar je Evropska komisija predlagala zakon o obnovi narave. Po uradnih podatkih je okoli 80 odstotkov habitatov v Evropski uniji v slabem stanju. Poleg tega 10 odstotkom vrst čebel in metuljev grozi izumrtje, 70 odstotkov tal pa je v slabem stanju. Z zakonom želi EU obrniti ta uničujoč trend, poroča focus.de. O tem so se pogajalci iz držav članic že novembra dogovorili s poslanci Evropskega parlamenta. Medtem ko so okoljevarstveniki, številni znanstveniki in podjetja zakon podprli, je bil velik odpor predvsem iz združenj kmetov. Kritiki se bojijo, da bodo rezi preveliki za kmete in bodo tako vplivali na proizvodnjo hrane v EU. Da bi odpravili te pomisleke, je bila zakonodaja med pogajalskim procesom znatno oslabljena. Vseeno vse do zadnjega podpore ni bilo na vidiku; poleg Madžarske so bile zakonu po besedah diplomatov nenaklonjene Italija, Nizozemska in Švedska. Podporo so izrekle Belgija, Poljska in Finska, tako da je ena država manjkala za potrebno kvalificirano večino najmanj 15 držav članic in najmanj 65 odstotkov prebivalcev – dokler ni podpore izrekla Avstrija, ki se je prvotno želela vzdržati.

Za evropski zeleni dogovor bi bil sicer hud udarec, če ne bi prišlo do dogovora o novem zakonu o ohranjanju narave. Poznavalci menijo, da tako pomembnega zakona o varstvu narave ni bilo že več kot 20 let. Znanstveniki in okoljevarstveniki menijo, da je zakon osrednja sestavina zelenega dogovora in pomemben korak v boju proti krizi narave in vrst. Zakon od držav članic EU zahteva, da do leta 2030 obnovijo vsaj 20 odstotkov poškodovanih habitatov na kopnem in v vodi, da bi obnovili ekosisteme. Do leta 2040 je ta številka 60 odstotkov, do leta 2050 pa celo 90 odstotkov. Stare gozdove v EU je treba ohraniti, rekam ponovno nameniti več prostora in barja ponovno namočiti. Najpozneje do leta 2030 bi morali obrniti tudi trend izumiranja žuželk opraševalcev. Z okoljsko zakonodajo želi EU shraniti več CO2 v naravne ponore in ublažiti ekstremne vremenske pojave. Obstaja pa tudi varovalka, ki izvajanje zakonodaje ustavi: to bi se zgodilo, če bi bila na primer varnost preskrbe s hrano ogrožena, ker ne bi bilo na voljo dovolj obdelovalne zemlje.