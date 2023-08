Kaj lahko storite, če se z oceno škode ne strinjate ali menite, da ste bili zavedeni?

Nadomestilo za škodo je odvisno od zavarovalnih kritij in višine zavarovalnih vsot v zavarovalni pogodbi. Če imate zavarovano tudi nevarnost poplave (in meteorne vode), je najvišji znesek, ki ga lahko pričakujete, znesek v višini zavarovalne vsote, ki je za takšen škodni primer (poplave in meteorna voda) določen z zavarovalno pogodbo. Zavarovanje izliva vode po opredelitvah v zavarovalnih pogojih zavarovalnic ne predstavlja zavarovanja pred nevarnostjo poplave (in meteorne vode).

Prizadele so me poplave. Kakšno odškodnino lahko pričakujem?

Kaj naj naredim, če mi je vso papirno dokumentacijo odnesla voda?

V primeru, da je voda uničila vašo polico in pripadajoče splošne pogoje, se obrnite na zavarovalnico, kjer vam bodo podali vse informacije o vaši sklenjeni polici. Na spletnih straneh zavarovalnice tudi najdete splošne pogoje, kjer lahko preverite kritja.

Kdaj lahko pričakujem obisk cenilca, da oceni nastalo škodo?

Zaradi katastrofalnih posledic poplave in mnogo večjega števila škodnih primerov lahko pričakujete podaljšan čas do obiska cenilca. Popisi in cenitve škode najprej potekajo na tistih območjih, kjer razmere omogočajo varno izvedbo tovrstnih postopkov. Na spletni strani vaše zavarovalnice lahko tudi preverite, ali je morda zavarovalnica podala kakšna bolj podrobna navodila glede prijave škode iz nedavnih poplav.

Kdaj lahko pričakujem dejansko izplačilo za nastalo škodo?

Dejansko izplačilo za nastalo škodo se izvede ob zaključku likvidacije zavarovalnega primera. Če obstaja temelj za izplačilo škode, vendar še ni ugotovljena dokončna višina škode, so možna tudi izplačila akontacij za škodo. Reševanje in likvidacija škodnih primerov bosta hitrejša, če dosledno sledite navodilom (predvsem glede zagotavljanja ustreznih dokazil) in obrazcem, ki jih najdete na spletnih straneh zavarovalnic oziroma se za pomoč obrnete na svojega zavarovalnega zastopnika ali zavarovalnega posrednika. Priporočljivo je fotografiranje stanja po poplavi (poskusite najti tudi kakšno sliko stanja pred poplavo ter poškodovanih stvari). Naredite seznam uničenih stvari, shranite vse račune in predračune za sanacijo, pri tem bodite čim bolj sistematični.

Z oceno škode se ne strinjam. Zanima me, kakšne možnosti imam na voljo za pritožbo in rešitev?

Zavarovalnice imajo vzpostavljene postopke izvensodnega reševanja sporov in notranje postopke razreševanja pritožb. Pritožba se običajno vloži na pritožbeno komisijo zavarovalnice. V primeru nestrinjanja z odločitvijo pritožbene komisije zavarovalnice se lahko spor rešuje tudi pri mediacijskem centru Slovenskega zavarovalnega združenja GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana. Lahko se sproži tudi postopek pri Varuhu dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu, ki je organiziran pri Slovenskem zavarovalnem združenju GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana. V primeru neuspeha oziroma nezadovoljstva z odločitvijo v izvensodnem reševanju spora pa je predvidena možnost sodnega varstva, ki jo lahko uporabite tudi neposredno kot prvo možnost.

Ob sklenitvi zavarovanja za poplavo mi zastopnik/posrednik ni podal informacije, da bo v primeru škodnega dogodka izplačan le del celotne škode. Kam lahko naslovim svoje pritožbe in pomisleke?

Vaše pravice in obveznosti iz sklenjene zavarovalne pogodbe ne izhajajo le iz informacij, ki vam jih je podal zavarovalni zastopnik ali zavarovalni posrednik, temveč so zlasti razvidne iz vsebine zavarovalne pogodbe, pripadajočih splošnih in posebnih zavarovalnih pogojev in vse ostale obvezne zavarovalne dokumentacije, ki se izroča zavarovalcu v pisni obliki. Vso navedeno zavarovalno dokumentacijo je treba pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe natančno proučiti in se pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe prepričati, ali so zavarovalna kritja, zavarovalne vsote in drugi elementi zavarovalne pogodbe za vas sprejemljivi in ustrezni. Zavarovalnice na trgu ponujajo zavarovanja z različnimi zavarovalnimi kritji in različno visokimi zavarovalnimi vsotami ob različnih zavarovalnih premijah. Za določene zavarovalne nevarnosti zavarovalnice ponujajo zavarovalna kritja in zavarovalne vsote le do določenega limita.

Če menite, da je v vašem primeru prišlo do zavajanja ali nepoštene poslovne prakse, je za to pristojen Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Dunajska cesta 160, Ljubljana (gp.tirs@gov.si).

Kakšne možnosti za pravno svetovanje ali pomoč mi lahko ponudite?

Za odločanje v sporih iz premoženjskih in drugih civilnopravnih razmerij fizičnih in pravnih oseb so pristojna sodišča, razen če so kateri od navedenih sporov po posebnem zakonu v pristojnosti specializiranega sodišča ali drugega organa. Agencija za zavarovalni nadzor glede na Zakon o zavarovalništvu ni pristojna za reševanje sporov iz zavarovalnih pogodb. Za morebitno pravno svetovanje ali pomoč oziroma ob morebitnih sporih iz pristojnosti sodišč vam bo svetoval odvetnik.