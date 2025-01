Kaj leto 2025 prinaša za naše denarnice?

Na področju prihodkov bo največ ljudi občutilo zvišanje meje dohodninskih razredov in olajšav – za 5,2 odstotka, kolikor je v preteklosti rastla povprečna plača. Na ministrstvu za finance pravijo, da bo uskladitev zaposlenemu na minimalni plači prinesla 198, tistemu s povprečno plačo 113, delavcu z dvojno povprečno plačo pa 225 evrov višje neto prihodke na leto.

Še precej višjo povišico si lahko z začetkom uveljavljanja plačne reforme obetajo zaposleni v javnem sektorju. 190.000 javnim uslužbencem – policistom, vojakom, učiteljem, zdravstvenim delavcem in drugim – bo plača zrastla od 15 do 35 odstotkov. Še nekoliko bolj pa bo zrasla funkcionarjem, in sicer od 40 do 70 odstotkov.

Najnižji razred nove plačne lestvice bo minimalna plača, najvišji pa njen sedemkratnik oz. dobrih 8800 evrov. Vrednost reforme je ocenjena na 1,4 milijarde evrov.

Kje se obetajo višji davki?

A porabiš lahko le toliko, kolikor imaš. Z marcem se bo tako prvič zvišal obvezni zdravstveni prispevek, ki smo ga v prostovoljni obliki včasih plačevali zasebnim zavarovalnicam. Vlada ga bo uskladila z rastjo povprečne plače v letu 2024. Po zadnjem podatku bi to pomenilo, da bi se prispevek s 35 dvignil na dobrih 37,5 evra.

Za 10 odstotkov se je s 1. januarjem dvignil tudi RTV-prispevek, in sicer za 1,27 evra. Po novem bo tako znašal 14,02 evra.

Z julijem pa si lahko obetamo še prispevek za dolgotrajno oskrbo. Zaposleni in delodajalci bodo plačevali en odstotek od bruto plače, upokojenci pa en odstotek od neto pokojnine. Tisti, ki so v obeh vlogah, torej podjetniki ali kmetje, pa dva odstotka od bruto plače.

Končna bilanca

In kaj vse to pomeni za neto prihodke delavca s povprečno plačo? Z višjo dohodninsko olajšavo bo zaposleni dobil 113 evrov višjo letno neto plačo, a bo 144 evrov od julija plačal za dolgotrajno oskrbo, še približno 25 evrov pa bo šlo za višje zdravstveno zavarovanje, poračunano od marca naprej. Letna plača bo tako letos nižja za približno 56 evrov.

Če bi plačilo prispevka za dolgotrajno oskrbo in višji prispevek za zdravstveno zavarovanje veljala celo leto, kar se nam obeta v naslednjem letu, pa bi bila povprečna neto plača nižja za več kot 200 evrov.