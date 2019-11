Kaj najbolj skrbi naše gospodarstvenike in kaj jim obljublja politika?

Gospodarstveniki so se zbrali na tradicionalnem, že 14. vrhu gospodarstva. Letošnja tema so novi razvojni izzivi, tako na področju inovativnosti in raziskav kot na področju vodenja ljudi in razvoja kadrov. Gospodarstveniki govorijo o tem, kako se Slovenija na te izzive pripravlja in kako se z njimi soočajo v Nemčiji, ki je naša najpomembnejša gospodarska partnerica.