Kaj piše v pobudi, po kateri bi Slovenija in Madžarska skupaj gradili drugi tir?

Kot so ob tem zapisali, ministrstvo "s tem izpolnjuje zavezo, da si bo prizadevalo za kar največjo možno transparentnost, ki jo je ministricaAlenka Bratušek večkrat dala javnosti, Projektnem svetu za civilni nadzor projekta Drugi tir in medijem."

Kot je znano, skupni projekt razburja del politike in javnosti, ki meni, da bi Slovenija za investicijo lahko poskrbela sama.

V pobudi za sklenitev sporazuma, ki nosi datum 21.7.2017, pa piše, da sodelovanje pomeni prednost. "Sodelovanje z Madžarsko bo omogočilo lažji dostop do nepovratnih evropskih sredstev, javnofinančno razbremenitev proračunskih izdatkov, nižja tveganja izvedbe projekta - tako finančna tveganja kot tveganja zasedenosti proge in tveganja, povezana s prekoračitvijo investicijske vrednosti projekta. Prav tako bo ustvarilo pogoje za oblikovanje novega jedrnega tovornega koridorja RFC-11 in zmanjšalo odvisnost v logistiki od konkurenčnih držav."

Slovenska delegacija je predlagala, da Madžarska sodeluje kot družbenica z vsemi pravicami in obveznostmi, ki ji pripadajo po korporacijskem pravu. Kapitalski vložek sosednje države ne sme doseči ali preseči vložka Slovenije, glede na vložek pa se sklene tudi dogovor o višini donosa na vložen kapital. Podrobneje bi sicer sodelovanje uredili še v družbeni pogodbi.

Ob tem izpostavljajo, da lastniški delež Slovenije v Luki Koper in prednost madžarskih vlakovnih prevoznikov pri uporabi drugega tira železniške proge Divača-Koper nista predmet pogajanj, prav tako sporazum ne bo posegal v koncesijsko območje, koncesijsko pogodbo in dejavnosti Luke Koper.

Tveganje prekoračitve predračunske vrednosti projekta bi se porazdelilo med obe državi. Sicer pa so se zavezali, da bo mednarodni sporazum v skladu s pravnim redom Evropske unije.