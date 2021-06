Kaj prevzem NKBM pomeni za njihove komitente?

NKBM sama, tako so namreč sporočili svojim približno 800 tisočim strankam, pričakuje, da bo eden največjih bančnih nakupov v tem delu sveta končan čez leto dni. A to bo šele začetek, temu bo sledil postopek združevanja NKBM in SKB, kar naj bi trajalo še nadaljnje leto do leto in pol. Komitenti torej do konca leta 2023 ali celo začetka 2024 večjih sprememb ne bodo občutili.