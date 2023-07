Ali čez nekaj let denarja ne bomo več šteli v bankovcih in kovancih, ampak v enkah in ničlah? Evropska komisija je pripravila predlog predpisa, ki bi evro uvedel tudi kot digitalno valuto, namesto da bi denar imeli zložen v denarnici, ga boste lahko imeli naloženega na telefonu ali spominski kartici. Kaj tak sistem prinaša novega in katere so morebitne pasti, ki se jim morajo izogniti?