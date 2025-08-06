Iz zasedenih ozemelj uvozili le avokado v vrednosti 30.000 evrov

Da so številke uvoza z zasedenih območij izjemno majhne - leta 2022 in v letu 2024 ga do konca oktobra sploh ni bilo - je že januarja pojasnil državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Dejan Židan.

Lani smo v Slovenijo s tega območja uvozili avokado v vrednosti 30.000 evrov, izvoz pa je ponovno zajel imunološke proizvode, zdravila in druge pripomočke v vrednosti 3,6 milijona evrov.

"Po podatkih Statističnega urada RS smo v letu 2023 v Republiko Slovenijo z zasedenega ozemlja uvozili kipce v vrednosti 1904 evrov, izvoz pa je pretežno zajemal imunološke proizvode, zdravila, antiserume in podobno v vrednosti 4,8 milijona evrov," so za STA navedli na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

EU je medtem po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat z zasedenih območij v letu 2023 uvozila za 23,1 milijona evrov blaga in lani za 39 milijonov evrov blaga, so še navedli na ministrstvu.

Na voljo so tudi podatki o trgovini Slovenije z Izraelom. Po podatkih s portala Izvozno okno, ki ga upravlja javna agencija Spirit Slovenija, je Slovenija lani iz Izraela uvozila za 116,7 milijona evrov blaga, medtem ko je od tam izvozila za 97,3 milijona evrov blaga. Skupna blagovna menjava je znašala 214 milijonov evrov. S tem se je Izrael po podatkih portala lani uvrstil na 38. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.

Slovenija je lani iz Izraela uvozila največ mineralnih goriv in olj (40 odstotkov celotnega uvoza) ter električnih strojev ter aparatov za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka (22 odstotkov). Največji del izvoza pa so predstavljali električni stroji ter aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka (19 odstotkov vsega izvoza) ter farmacevtski proizvodi (17 odstotkov).

Vlada je danes prepovedala uvoz blaga, ki izvira iz nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenih ozemljih, vključno s prepovedjo izogibanja prepovedi tega uvoza, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Ministrstvoma za gospodarstvo in zunanje zadeve je ob tem naložila, da preučita prepoved izvoza blaga iz Slovenije, namenjenega v te naselbine.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je ob tej priložnosti prek omrežja X sporočila, da gre pri prepovedi za simboličen ukrep, ki pa ima "izjemno težo in Slovenijo uvršča med države, ki so načelne, odgovorne in pogumne".