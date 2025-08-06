Svetli način
Gospodarstvo

Iz zasedenih ozemelj uvozili le avokado v vrednosti 30.000 evrov

Ljubljana , 06. 08. 2025 18.28 | Posodobljeno pred 11 dnevi

A.K. , STA
Potem ko je vlada simbolično prepovedala uvoz blaga iz nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih, so z gospodarskega ministrstva sporočili, da je Slovenija od tam lani uvozila le avokado v vrednosti 30.000 evrov. Na to območje pa je izvozila za 3,6 milijona evrov imunoloških proizvodov in zdravil.

"Po podatkih Statističnega urada RS smo v letu 2023 v Republiko Slovenijo z zasedenega ozemlja uvozili kipce v vrednosti 1904 evrov, izvoz pa je pretežno zajemal imunološke proizvode, zdravila, antiserume in podobno v vrednosti 4,8 milijona evrov," so za STA navedli na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

Lani smo v Slovenijo s tega območja uvozili avokado v vrednosti 30.000 evrov, izvoz pa je ponovno zajel imunološke proizvode, zdravila in druge pripomočke v vrednosti 3,6 milijona evrov.

Da so številke uvoza z zasedenih območij izjemno majhne - leta 2022 in v letu 2024 ga do konca oktobra sploh ni bilo - je že januarja pojasnil državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Dejan Židan.

Avokado FOTO: Shutterstock

EU je medtem po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat z zasedenih območij v letu 2023 uvozila za 23,1 milijona evrov blaga in lani za 39 milijonov evrov blaga, so še navedli na ministrstvu.

Na voljo so tudi podatki o trgovini Slovenije z Izraelom. Po podatkih s portala Izvozno okno, ki ga upravlja javna agencija Spirit Slovenija, je Slovenija lani iz Izraela uvozila za 116,7 milijona evrov blaga, medtem ko je od tam izvozila za 97,3 milijona evrov blaga. Skupna blagovna menjava je znašala 214 milijonov evrov. S tem se je Izrael po podatkih portala lani uvrstil na 38. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.

Slovenija je lani iz Izraela uvozila največ mineralnih goriv in olj (40 odstotkov celotnega uvoza) ter električnih strojev ter aparatov za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka (22 odstotkov). Največji del izvoza pa so predstavljali električni stroji ter aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka (19 odstotkov vsega izvoza) ter farmacevtski proizvodi (17 odstotkov).

Vlada je danes prepovedala uvoz blaga, ki izvira iz nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenih ozemljih, vključno s prepovedjo izogibanja prepovedi tega uvoza, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Ministrstvoma za gospodarstvo in zunanje zadeve je ob tem naložila, da preučita prepoved izvoza blaga iz Slovenije, namenjenega v te naselbine.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je ob tej priložnosti prek omrežja X sporočila, da gre pri prepovedi za simboličen ukrep, ki pa ima "izjemno težo in Slovenijo uvršča med države, ki so načelne, odgovorne in pogumne".

avokado palestina
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tornadotex
07. 08. 2025 11.32
+4
Fajonova toliko časa vrta to luknjo, da bodo naša podjetja izgubila miljonske posle z Izraelom.Slovenija ne bo rešila prav nič na bljižnem vzhodu, bo pa sebi naredila ogromno škodo..bolje rečeno politika Fajonove stranke SD,Levica Svoboda !!
ODGOVORI
4 0
ROMELS
07. 08. 2025 11.25
+4
Fajonka orje ledino za plevel, narod bo pa nastradal.
ODGOVORI
4 0
Mekenzi
06. 08. 2025 20.41
+4
Loleki pluvajo v Slovensko gospodarstvo, ki je že tako v velikem upadu. Samo ta Vlada ne bo priznala isto kot, leta 2020 Corona, Levaki so res vsi drogirani. 😭😭😭🇸🇮
ODGOVORI
4 0
Dr.Rugelj
06. 08. 2025 18.58
+4
Zaradi te poteze je propad Izraela samo vprašanje časa,..LOL
ODGOVORI
5 1
