Kaj uskladitev pomeni za prejemnike minimalne, povprečne in višje plače?

"Želeli bi še kakšen odstotek več," pa so sicer dejali sindikati, ki so 100-odstotno uskladitev vendarle ocenili kot velik korak naprej. Še posebej zato, ker uskladitve lani ni bilo. Kot je poudaril izvršni direktor Gospodarske zbornice Mitja Gorenšček, bi morala biti ta v prihodnje samoumevna.

"Kot je samoumevno, da vsako leto povišujemo minimalno plačo, in kot je samoumevno, da zvišujemo tudi druge plače, bi morala biti samoumevna tudi uskladitev dohodninske lestvice. Upam, da se naslednjič ne bo treba toliko boriti in toliko pogajati za nekaj, kar bi moralo biti samoumevno," pravi Gorenščak.

Slovenske plače med bolj obdavčenimi

Medtem pa o sicer obljubljeni razbremenitvi plač, ki bi delavcem prinesla konkretnejši popravek prilivov, z vladne strani še naprej nič. Slovenski delavci tako še naprej ostajamo med bolj obdavčenimi v soseščini. Razlike so precej opazne.

Nič novega ni, da so slovenske plače po obdavčitvi med državami Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) visoko. Slovenija zaseda sedmo mesto od skupno 38 držav. Skupni davčni primež, ki zajema prispevke delodajalca, delavca in dohodnine na povprečno plačo znaša skoraj 43 odstotkov.