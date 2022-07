Kako bi energetsko draginjo reševali nevladniki?

Nevladne organizacije, med katerimi so slovenski Greenpeace, Focus, Cipra Slovenija, Zveza potrošnikov Slovenije in Zveza prijateljev mladine - Moste Polje, predlagajo več kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov za reševanje energetske draginje. "Reševanje trenutne energetske krize in energetske draginje mora biti trenutek osvobajanja od fosilnih goriv in primeža fosilne industrije," je o ukrepih, ki so jih pripravili, na novinarski konferenci povedala Katja Huš iz organizacije Greenpeace Slovenija.

Glede že predlaganih oz. uvedenih vladnih ukrepov s področja naslavljanja energetske draginje, kot so regulacija cen naftnih derivatov in ukinitev nekaterih okoljskih dajatev, pa je poudarila, da so to s podnebnega vidika ukrepi, ki gredo v smer, "da se pretoči ista količina nafte, da ljudje prevozijo isto število kilometrov, s čimer jim ne pomagajo pri lažji izbiri alternativnih možnosti". Sami so namreč pri pripravi ukrepov razmišljali v obratni smeri, in sicer da morajo biti ti usmerjeni v zmanjšanje rabe fosilnih goriv. Poleg tega morajo biti socialno pravični in ciljno usmerjeni.