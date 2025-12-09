Svetli način
Gospodarstvo

Kako bo Slovenija preživela energetski prehod?

Ljubljana, 09. 12. 2025 10.26

Energetski prehod prinaša številne praktične izzive: od elektrifikacije prometa do prilagajanja omrežijin potreb po novih znanjih. Kako se z njimi spopada Slovenija, bodo na konferenci o energetski prihodnosti Slovenije v okviru projekta Platforma predstavili strokovnjaki iz energetike, gospodarstva, akademskega prostora in lokalnih skupnosti. Razprave bodo ponudile vpogled v rešitve, ki nastajajo na različnih področjih, ter osvetlile vlogo industrije in mest pri oblikovanju sodobnega energetskega sistema.

Prva razprava na vzporednem odru konference 'Od besed k dejanjem: energetski prehod zdaj' bo namenjena elektrifikaciji prometa in financiranju zelenega prehoda. Pogovor o razvoju polnilne infrastrukture, subvencijah in novih poslovnih modelih bo vodil Miha Kranjc, ob njem pa bodo sodelovali Urška Kalan, namestnica direktorice in direktorica področja e-mobilnosti pri Borzenu, Karina Medved Bregar, vodja EU zadev in projektov pri Petrolu, ter Goran Dončič, vodja mobilnosti v Pošti Slovenije.

Energetika
Energetika FOTO: Shutterstock

Drugi panel bo izpostavil vprašanje energetske pismenosti in vse bolj očitno kadrovsko vrzel v energetiki. Razpravo o tem, kako zagotoviti znanja, ki jih zahtevajo nove tehnologije in ambiciozni energetski cilji, bo vodila Alenka Arko. Sodelovali bodo strokovnjaki z različnih področij: dr. Rudi Vončina z Inštituta za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, dr. Andrej F. Gubina, direktor Inovacijsko-razvojnega inštituta Univerze v Ljubljani, dr. Sebastijan Seme, dekan Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, ter dr. Miroslav Babić iz Indigo Consultinga.

Tretja razprava bo posvečena hranilnikom energije, ki postajajo ključni element stabilnega energetskega sistema. O tehnoloških možnostih in investicijskih priložnostih bo govoril panel pod vodstvom Mihe Kranjca,v katerem bodo sodelovali Gregor Novak, direktor družbe SunContract, Miha Pečovnik, izvršni direktor sektorja investicij pri HSE, Vasko Krapež, direktor podjetja Opus Solis, ter dr. Anamarija Borštnik Bračić, direktorica divizije za energetiko v podjetju GP sistemi.

Alenka Arko
Alenka Arko FOTO: POP TV

Zaključni panel bo osvetlil vlogo mestnih občin pri doseganju podnebne nevtralnosti in uvajanju trajnostnih praks. Razpravo bo moderirala Alenka Arko, med sogovorniki pa bodo Nataša Jazbinšek Seršen, vodja Oddelka za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana, Tomaž Lanišek, vodja sektorja za razvoj in pametno skupnost Mestne občine Kranj, ter Julija Šumič, višja svetovalka za gospodarski razvoj Mestne občine Velenje.

Pogovori bodo tako predstavili širok nabor pogledov na izzive energetskega prehoda in pokazali, kako pomembno je usklajeno sodelovanje industrije, znanosti in lokalnih skupnosti pri oblikovanju prihodnjega energetskega sistema.

Miha Kranjc
Miha Kranjc FOTO: POP TV

Konferenca Od besed k dejanjem: energetski prehod zdaj 

 

Dogodek 11. decembra v Ljubljani bo združil predstavnike energetike, gospodarstva, politike in lokalnihskupnosti. Razprave bodo osvetlile ključne izzive in priložnosti, ki bodo zaznamovali prihodnostslovenskega energetskega in gospodarskega okolja.

 

Več informacij in vstopnice so na voljo na platforma.si/energetika. Število vstopnic je omejeno!

platforma energetika
Inflacija v Sloveniji pada, cena plina najnižja v letu in pol

