Kako bo vlada pomagala gospodarstvu?

"Kaj bi bila tista prodajna cena, ki bi bila sprejemljiva za gospodarstvo, mi si želimo, da bi bili čim bližje 170 evrov, ampak signali iz gospodarstva so, da bi bila tudi 200 za njih sprejemljiva in znosna," pravi Bojan Kumer , minister za infrastrukturo.

"Lahko obvladujemo cene, so sprejemljive v tem rangu od 170 do 250 evrov za megavatno uro, vse, kar je več, je lahko usodno za marsikatero slovensko podjetje," opozarja Aleš Cantarutti , generalni direktor GZS.

Zmanjšanje proizvodnje, ukinjanje določenih proizvodnih linij: brez pomoči se bodo težave v gospodarstvu le nadaljevale. A kmalu prihaja, obljublja vlada, v petek se bodo z gospodarstveniki tudi usedli za mizo. Medtem ko za manjša podjetja ostaja zamejena cena plina in elektrike, to ni na mizi za srednja in velika podjetja. Lahko pa ta računajo na pomoč države, ki naj bi jim pokrila del stroškov elektrike in plina. Ne le podjetja, tudi gospodinjstva so lahko mirna še vse prihodnje leto.

"Mi vsekakor bomo podaljšali zamejeno ceno za gospodinjstva in male poslovne odjemalce, to bo konec leta, za celo prihodnje leto," je odločen Kumer.