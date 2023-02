Do kredita tudi brez omejitev glede minimalne plače?

Za zaščito kreditojemalcev pred prekomernim kreditiranjem se je v Sloveniji določil znesek, ki naj bi kreditojemalcu mesečno ostal po poplačilu kredita za kritje nujnih življenjskih stroškov. V zakonodaji vprašanje nujnih življenjskih stroškov ureja zakon o izvršbi in zavarovanju, zato je Banka Slovenije to ureditev uporabila tudi v svojih makrobonitetnih ukrepih, so spomnili v Banki Slovenije.

Zakon o izvršbi in zavarovanju za določitev nujnih življenjskih stroškov uporablja minimalno plačo in kot nujne življenjske stroške določa 76 odstotkov bruto minimalne plače. Ker se z vsakokratnim dvigom minimalne plače poveča tudi znesek, ki mora kreditojemalcu ostati na bančnem računu po plačilu kreditne obveznosti, se znatno znižuje kreditna sposobnost ljudi.

Posamezniku mora na računu ostati nekaj več kot 914 evrov

Potem ko je januarja minister za delo Luka Mesec nov znesek minimalne plače s 1074,43 evra zvišal na 1203,36 evra bruto oziroma s 778 evrov na 878 evrov neto, mora tako posamezniku po plačilu vseh obrokov posojil na računu ostati nekaj več kot 914 evrov.

To po glasnih opozorilih bank, ki so sicer kritične tudi do samega makrobonitetnega ukrepanja Banke Slovenije, katerega cilj je sicer zmanjšati tveganja za potrošnike in ohranjati finančno stabilnost, dejansko onemogoča najemanje posojil velikemu številu slovenskih gospodinjstev, tudi tistih z dohodki do povprečne plače.