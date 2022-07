Kako bodo podjetja vzdrževala ceno elektrike, še ne vedo natančno

Vlada je minuli četrtek odločila, da bodo med 1. septembrom letos in 31. avgustom 2023 maloprodajne cene električne energije za gospodinjske in male poslovne odjemalce, vključno s tistimi v večstanovanjskih zgradbah, omejene na 0,118 evra na kilovatno uro po višji tarifi, 0,082 evra na kilovatno uro po nižji tarifi ter 0,098 evra na kilovatno uro po enotni tarifi.

Na trgu z elektriko bosta glede na trenutne in napovedane cene 1. septembra cenejša le dva ponudnika, Gen-I in Petrol. Nekateri najdražji ponudniki bodo morali medtem ceno pri najcenejših paketih znižati za okoli 30 odstotkov.

Vlada se je za obdobje veljave najvišjih cen odločila tudi ohraniti obstoječo za 50 odstotkov znižano trošarino, znižati stopnjo DDV za elektriko na 9,5 odstotka in s 1. septembrom dodatno znižati prispevek za obnovljive vire energije, tako da bo prav tako prepolovljen.

Trgovci z elektriko pred izzivom

Trgovci bodo morali ugotoviti, kako ublažiti ta državni poseg v času, ko cene elektrike dosegajo rekordne ravni in tiste izpred leta dni presegajo za 400 odstotkov ali več. Zaradi močno povečanega povpraševanja in ponudbe, ki temu ni mogla slediti, so cene rasle že ob koncu leta 2021 in v začetku leta 2022, ruski napad na Ukrajino in njegove posledice so razmere le še zaostrile, dodatno k temu prispevajo še suša in izpad nekaterih velikih energetskih objektov v Evropi.

Trgovci elektriko za naslednje leto in leta zatem kupujejo v naprej, pri čemer so strategije različne. Nekateri kupujejo večje količine naenkrat, drugi bolj konservativno oblikujejo portfelje za posamezna leta in potem elektriko kupujejo in dokupujejo glede na potrebe in cenovne razmere, spet tretji velik poudarek dajejo na ustvarjanju prihodkov s trgovanjem z elektriko, kar potem lahko prelijejo v nižje cene. Izhodišča so tako različna.