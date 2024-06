Kako bodo slovenska podjetja osvajala tujino?

Šesto konferenco o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva, ki so jo letos preimenovali v Slovenski globalni forum, pripravlja ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport s partnerji. Prisotnim so po besedah ministra Hana predstavili vizijo, ki so si jo v državi zastavili z akcijskim načrtom za dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, s katerim zasledujejo dvig dodane vrednosti slovenskega gospodarstva.

"Slovenija je izvozno naravnana družba, brez izvoza ni slovenskega gospodarstva, zato je pomembno, da na takšnih forumih pogledamo, kaj smo naredili v preteklosti, kaj je ta moment v sedanjosti in kakšne so možnosti za izboljšave," je dejal.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je izpostavila, da skuša gospodarska diplomacija pomagati podjetjem s promocijo na tujih trgih. "Ogromno je potenciala, tudi neizkoriščenega, smo pa zdaj v obdobju, ko lahko tudi skozi Varnostni svet ZN bistveno bolj odpiramo vrata tudi gospodarstvu," je dejala.

Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je izpostavil nujnost skladnega regionalnega razvoja in decentralizacije Slovenije ter ob tem spomnil, da je Univerzi v Mariboru v okviru obstoječega operativnega programa kohezijske politike namenih 120 milijonov evrov za projekte Innovum. V prihodnje pa naj bi "poiskali še dodatnih 150 milijonov evrov za razvoj tehnologij, inovativnosti in predvsem za sodelovanje med mariborskim gospodarstvom in mariborsko univerzo".

Izvršna direktorica in partnerica v Boston Consulting Group Melanie Seier Larsen je izpostavila nujnost usklajenih medresorskih projektov in učinkovitega sodelovanja različnih deležnikov. "Pri tem je pomembno, da vse aktivnosti spremljajo napori za razvoj bolj podpornega poslovnega okolja, tako za izboljšanje položaja in konkurenčnosti slovenskih podjetij, vključno z zagonskimi podjetji, kot za privabljanje najbolj inovativnih podjetij na svetu. To vključuje naslavljanje že znanih izzivov na različnih področjih, kot so infrastruktura, javne finance, davčna politika in delovna zakonodaja, ob tem pa je treba poskrbeti tudi za večjo spolno uravnoteženost v upravnih odborih podjetij, saj se brez nje po nepotrebnem izgublja velik potencial," je navedla.

Predsednik Dewesofta Jure Knez je izpostavil, da je slovenski naravi inovativnost v krvi. "Za povečanje inovativnosti v Sloveniji večinoma ne potrebujemo sredstev, ampak predvsem ugodno zakonodajo, ki je sedaj dejansko v pripravi. Verjamem, da bomo z dialogom postavili Slovenijo v ospredje Evropske unije in sveta," je dejal.

Zjutraj se je v Mariboru tudi sestal svet za internacionalizacijo gospodarstva. Udeleženci so po navedbah gospodarskega ministrstva izmenjali informacije o vsebinah in prihodnjih dogodkih za krepitev internacionalizacije gospodarstva. Posebej izpostavljen je bil EXPO 2025 v Osaki, kot ena od globalnih gospodarskih priložnosti. Naslednji sestanek sveta na ministrski ravni bo jeseni, na njem pa bosta ospredju status in krepitev števila ekonomskih svetovalcev ter znanstvena diplomacija.