Kako bogate božičnice bodo nakazovali v slovenskih podjetjih?

Izjemni poslovni rezultati in predano delo zaposlenih. To sta razloga, da bodo v upravi Leka, kot pravijo, tudi letos vsem zaposlenim izplačali božičnico. Gregor Makuc, direktor korporativnih zadev in član uprave družbe Lek d.d. pravi, da bo božičnica izplačana 15. decembra, in sicer v višini 1750 evrov bruto, to je približno 16 odstotkov oziroma 250 evrov več kot lani. Božičnico bodo zaposlenim izplačali sorazmerno glede na čas njihove zaposlitve v letošnjem letu, a nagrade, izpostavljajo, ne bodo deležni zgolj zaposleni. "Božičnico bodo prejeli tudi vsi agencijski sodelavci in sodelavke, izplačana bo v isti višini, torej 1750 evrov bruto, prejeli pa jo bodo prek njihovih kadrovskih agencij," dodaja Makuc.