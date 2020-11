Kako do delnega kritja fiksnih stroškov podjetja?

Država bo v skladu z zakonom o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covida-19 povrnila del fiksnih stroškov pravnim in fizičnim osebam, ki so bile registrirane najkasneje do letošnjega 1. septembra in so jim prihodki zaradi posledic epidemije upadli za najmanj 30 odstotkov. Pomoč bo na voljo za zadnje tri mesece letos, izplačana pa bo v enkratnem znesku januarja.

Na Fursu pravijo, da bo vloga dostopna zgolj na eDavkih in to predvidoma od 17.12.2020 dalje. Rok za oddajo vloge je 31.12.2020. Furd bo pomoč nakazal do 20.1.2021.

Kdo lahko zaprosi za pomoč?

Pravna ali fizična oseba, ki je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1. septembra 2020 in ima na dan uveljavitve ZIUOPDVE (28.11.2020):

- vsaj enega zaposlenega,

- samozaposlenega, ki je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2,

- gospodarska družba družbenika ali delničarja oziroma zadruga ali zavod ustanovitelja, ki je poslovodna oseba in je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

Po drugi strani do pomoči niso upravičeni neposredni ali posredni proračunski uporabniki, če je bil delež prihodkov iz javnih virov v letu 2019 višji od 70-odstotkov, delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost in imajo na dan oddaje vloge več kot 10 zaposlenih, tuja diplomatska predstavništva, konzulati, mednarodne organizacije in njihova predstavništva ter institucije, organi ali agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

"Upravičenec do pomoči tudi ni podjetje, ki je bilo na dan 31.12.2019 v težavah, skladno opredelitvijo v 18. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014. Upravičenec mora tudi zagotavljati, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov,"še dodajajo na Fursu.

Kakšna je višina pomoči?

Če je bil upravičenec ustanovljen do vključno 1. oktobra 2019, potem tistim, ki jim bodo v zadnjem četrtletju prihodki od prodaje upadli od 30 do vključno 70-odstotkov, pripada 0,6-odstotka letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 na mesec v upravičenem obdobju oziroma 1,8 odstotka letnih prihodkov od prodaje za leto 2019.

Tistim, ki jim bodo v zadnjem četrtletju prihodki upadli za več kot 70-odstotkov pa pripada 1,2 odstotka letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 na mesec v upravičenem obdobju oziroma 3,6 odstotka letnih prihodkov od prodaje za leto 2019.

"Če je bil upravičenec ustanovljen po 1. oktobru 2019, se pri izračunu upada prihodkov od prodaje kot pri izračunu višine pomoči namesto letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 upoštevajo prihodki od prodaje od njegove registracije do vključno 1. septembra 2020, preračunani na enako obračunsko obdobje," pravijo na Fursu.

Višina pomoči je sicer omejena. Ta tako ne sme biti višja kot ...

- 1.000,00 evrov mesečno na zaposlenega za nedoločen čas ali na samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda, če so zavarovani na podlagi 15. ali 16. člena ZPIZ-2 (največ 3.000,00 EUR na takšno osebo za celotno četrtletje),

- 70-odstotkov neto izgube (AOP 187) v upravičenem obdobju, če je upravičenec srednje ali veliko podjetje oziroma,

- 90 odstotkov neto izgube (AOP 187) v upravičenem obdobju, če je upravičenec mikro ali malo podjetje,

- 800.000 evrov skupaj z drugimi prejetimi pomočmi, če je bil upravičenec registriran od 1. oktobra 2019 do 1. septembra 2020 oziroma 3.000.000 evrov, če je bil upravičenec registriran do 1. oktobra 2019.

Velikost upravičenca se določa skladno s Prilogo 1 Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.

Upravičenec, ki bi naknadno ugotovil, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali je zahteval previsok znesek pomoči, naj o tem obvesti FURS najpozneje do roka za predložitev letnega obračuna DDPO oz. DohDej (do 31.3.20201) in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe - še dodajajo na Fursu.