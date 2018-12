Kako dobro unovčiti žledolom, migrantsko krizo in gradbena dela?

Dvema majhnima in popolnoma neznanima podjetjema Šmitrans in Temna luna 5 so Slovenske železnice za nadomestne avtobusne prevoze v zadnjih petih letih nakazale kar pet od skupno desetih milijonov evrov. "Vse je res, a postopki so bili popolnoma transparentni, cene pa storitvam primerne," se brani šef Slovenskih železnic Dušan Mes.

Najprej žledolom, nato različna gradbena dela, vmes pa množice migrantov - vse to je krivo, da so morale Slovenske železnice (SŽ) svoje potnike v zadnjih petih letih namesto z vlaki vsaj del poti voziti z avtobusi. In to ne enim, imeli so namreč kar 100 tisoč avtobusnih prevozov, cena pa okroglih 10 milijonov evrov.

Največji delež denarja, slabih pet milijonov evrov, sta dobili dve majhni in povsem nezani avtobusni podjetji. FOTO: POP TV

Dušan Mes, prvi mož Slovenskih železnic zagotavlja: "Za opravljanje teh storitev so boljša manjša podjetja, ki so bolj fleksibilna in imajo več avtobusov na dnevni bazi na razpolago, ker se avtobus lahko uporabi za samo eno vožnjo na dan, lahko pa je praktično 24 ur zaseden in prostih kapacitet za kaj drugega na ostane." In res, največji delež denarja, skoraj polovico, oziroma slabih pet milijonov evrov, sta dobili dve majhni in povsem nezani avtobusni podjetji, čeprav skupno sodelujejo z 22 podjetji. Prvo je Šmitrans, ki je zaslužilo več kot tri milijone evrov, drugo pa Temna luna 5, ki je prejelo slaba dva milijona evrov. To pomeni, da je posel z železnicami za njiju ključen oziroma, upoštevajoč bilance, skorajda edini. Da je to eno izmed od tveganj, priznava tudi Mes, zato jih nadzorni svet redno obravnava.

"Vse je res, a postopki so bili popolnoma transparentni," se brani šef Slovenskih železnic Dušan Mes. FOTO: POP TV

"Res pa je, da je to tako specifičen posel, da je velika verjetnost, da vsa taka podjetja lahko takrat delajo izključno za SŽ,"pojasnjuje Mes.

Imeli so namreč kar 100 tisoč nadomestnih avtobusnih prevozov. FOTO: POP TV