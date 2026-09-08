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Gospodarstvo

Kako izbrati pravo krmilo za jadrnico

Ljubljana, 08. 09. 2026 13.33 pred 1 uro 5 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Kdor izbira opremo za kokpit jadrnice, hitro naleti na angleški izraz sailboat wheel – krmilno volan jadrnice. Gre za element, ki ga krmar drži v rokah več ur na dan, a mu pri opremljanju plovila pogosto namenimo najmanj pozornosti. Volan namreč določa, kako natančno čutite odziv krmila, kako udobno stojite ali sedite v kokpitu in koliko dela ima avtopilot. V nadaljevanju preverite, kako volan deluje, kdaj je boljša izbira od krmilne ročice, po katerih merilih ga izbrati in zakaj se vse več lastnikov jadrnic odloča za kompozitne izvedbe.

Kaj pomeni izraz sailboat wheel in kako deluje

V navtičnem izrazoslovju se za sailboat wheel uporablja več imen: helm, ship's wheel, boat steering wheel, v slovenščini pa preprosto krmilo ali volan. Strogo gledano helm označuje celotno krmarsko mesto – volan, kompas, instrumente in avtopilot –, v vsakdanjem govoru pa z njim mislimo prav volan.

Načelo delovanja je preprosto. Volan je pritrjeno na pesto na vrhu krmilnega stebra, ki mu pravimo tudi pedestal. Vrtenje se prek verige in jeklenih vrvi ali prek togih drogov in zobnikov prenaša na kvadrant, ki obrača krmilno os in s tem krmilo pod trupom. Pri hidravličnih sistemih vlogo vrvi prevzame tlak olja. Za razliko od krmilne ročice volan obračate v smeri, v katero želite pluti – tako kot v avtomobilu.

Merila izbire krmilnega kolesa

Premer

Premer je prva odločitev. Večji volan pomeni večji vzvod in finejši občutek, a lahko ovira prehod skozi kokpit in pogled na prednje jadro. Na klasičnih potovalnih jadrnicah velikost omejujejo klopi v kokpitu; na sodobnih širokih krmah z dvema kolesoma lahko sežete po večjem premeru. Praktično pravilo: krmar mora v sedečem položaju ob robu kokpita udobno doseči volan z eno roko, ne da bi se stegoval. Ponudniki običajno pokrivajo razpon od približno 600 mm do več kot 1.500 mm.

Material

Nerjavno jeklo je klasika: robustno, a težko. Kolesa z lesenim vencem so lepa in prijetna na dotik, a zahtevajo redno nego. Kompoziti – steklena in ogljikova vlakna – združujejo majhno maso, togost in odpornost proti soli ter UV-sevanju. Steklena vlakna so cenovno dostopnejša, karbon pa je najlažji in najbolj tog, zato ga izbirajo tako regatni jadralci kot lastniki potovalnih jadrnic, ki jim je pomemben občutek na krmi.

Pesto in združljivost

Volan mora ustrezati vašemu krmilnemu stebru. Ključni so oblika in premer gredi (stožec ali ravna gred z utorom), tip pesta ter prostor za zavoro kolesa. Pri zamenjavi je pametno izbrati volan z izmenljivim pestom, ki se prilega uveljavljenim sistemom – tako lahko obdržite obstoječo zavoro in druge dele. Če niste prepričani, izmerite gred in ponudniku pošljite fotografije; resni proizvajalci vam pomagajo izbrati pravo pesto, preden naročite.

Število špic in oblika venca

Tri, pet ali šest špic ni le vprašanje videza. Manj špic pomeni manj mase in lažje prijemanje skozi volan pri hitrih obratih, več špic pa večjo togost in več oprijemališč. Rahlo sploščen venec, po možnosti z usnjeno ali gumirano oblogo oziroma prevleko, zmanjša utrujenost dlani na dolgih plovbah.

Zakaj je sailboat wheel iz karbona vse pogostejša izbira

Najpomembnejša prednost karbona ni zgolj manjša skupna teža plovila – volan tehta od enega do nekaj kilogramov, jeklena izvedba enakega premera pa tudi trikrat ali štirikrat več. Odločilno je zmanjšanje vztrajnostnega momenta. Lažji volan se hitreje ustavi in hitreje zavrti, zato krmar dobi jasnejšo povratno informacijo o tem, kaj se dogaja s krmilom, in lažje vzdržuje smer v valovih.

Ta učinek se pozna tudi na avtopilotu. Pogon, ki mora pri vsakem popravku pospešiti in ustaviti težko volan, porabi več energije in se hitreje obrabi; z lahkim kolesom dela mirneje in varčneje, kar je na daljših plovbah brez priključka na obalno elektriko opazna razlika.

Kakovostna karbonska kolesa so izdelana v enem kosu, brez lepljenih spojev, ki so pogost vir razpok pri večdelnih izvedbah. Preizkušena so po standardu ISO 8847, ki predpisuje tangencialne in osne obremenitve venca – slednje so pomembne, ker se na volan pri nenadnem sunku ali nasedanju opre posadka. Zaključni sloj z UV-zaščito ohranja videz karbonske tkanine več sezon na soncu.

Pogosta vprašanja

Kako se krmilno jadrnice imenuje v angleščini?

Najpogosteje sailboat wheel ali sailboat steering wheel, srečali pa boste tudi izraza helm in ship's wheel.

Kateri premer je pravi za mojo jadrnico?

Izhajajte iz kokpita, ne iz kataloga: izmerite razdaljo med klopmi in mestom krmarja ter preverite, ali boste lahko mimo kolesa še udobno stopili.

Ali karbon prenese udarce in dolgotrajno izpostavljenost soncu?

Da, če je volan izdelano v enem kosu in preizkušeno po standardu ISO 8847. Za obstojnost videza je pomemben zaključni sloj z UV-zaščito, priporočljiva pa je tudi uporaba prekrivala, kadar plovilo dlje časa stoji v marini.

Dobro izbran sailboat wheel je stik med krmarjem in plovilom, zato se čas, vložen v premislek o premeru, materialu in pestu, povrne ob vsaki plovbi. Če razmišljate o zamenjavi, izmerite gred, preverite prostor v kokpitu in se posvetujte s specializiranim ponudnikom, kot je Carbonautica.

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