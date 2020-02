Kako je Petričev Kolektor ob slovesu Bratuškove od 2TDK dobil polmilijonski aneks?

Čeprav so že konec januarja s Kolektorjem podpisali skoraj 600.000 evrov težak aneks, so to skrivali pred javnostjo. Še več, pred dnevi nam je Dušan Zorko, šef 2TDK odgovoril celo, da gradnja dostopnih cest poteka po planu. Pa res? Zakaj potem Kolektorju aneks, če so obljubili, da jih ne bo. In zakaj ministrica Alenka Bratušek na konkretno vprašanje, ali aneksi so, odgovori le, da nepotrebnih aneksov ni? Milijardo in 200 milijonov evrov je težek drugi tir in takšnega skrivanja si državno podjetje, ki ga plačujemo davkoplačevalci, ne bi smelo dovoliti.

VEČ VIDEOVSEBIN 03:51 Iz 24UR ZVEČER: Sprenevedanje vodstva 2TDK? 03:41 Iz 24UR ZVEČER: Matej Lahovnik o (ne)potrebnih aneksih pri 2TDK