Kako namerava DUTB izboljšati letalsko povezanost Slovenije?

V začetku novega leta bi lahko bilo znano več o rešitvi za boljšo povezanost Slovenije s štirimi evropskimi vozlišči, je povedal glavni izvršni direktor DUTB Matej Pirc. Medtem ko se ustanovitev novega prevoznika ni izkazala za ekonomsko smiselno, je zdaj v igri alternativen scenarij, po katerem bi lete izvajali regionalni prevozniki.

Direktor DUTB Matej Pirc je še povedal, da so se s primerom Adrie Airways začeli ukvarjati še pred stečajem letalskega prevoznika. K njim je namreč prišlo vodstvo podjetja in jih prosilo za finančno pomoč. Ko so analizirali poslovanje, so ugotovili, da je stanje alarmantno, in pristojnim na vladi poročali, da pomoč ne bi bila smiselna. Letna izguba novega letalskega prevoznika bi bila okrog 10 milijonov evrov Po jesenskem stečaju Adrie Airways pa so v navezi z gospodarskim in finančnim ministrstvom začeli delati izračune glede ustanovitve novega državnega prevoznika. Pri tem so si, tako Pirc, pomagali z letalskimi strokovnjaki, nekdanjimi zaposlenimi, najemodajalci letal in drugimi deležniki, ki se spoznajo na specifičen letalski sektor.

Ugotovili so, da sta ključni spremenljivki dve: zasedenost letal in cena letalske vozovnice. Na tej podlagi so pripravili različne scenarije poslovanja in ugotovili, da bi se dosežena letna izguba novega prevoznika gibala okoli 10 milijonov evrov, prvo leto mogoče nekoliko več, v naslednjih pa morda nekoliko manj. Dolgoročno bi se izguba lahko ustalila nekje okoli osmih milijonov evrov, pod predpostavko normalne zasedenosti letal. Več o povezanosti Slovenije bi lahko bilo znano po novem letu Predvideli so tudi vsa možna tveganja, npr. glede pridobitve časovnih slotov na najpomembnejših letališčih, ki so po stečaju Adrie večinoma že šli v druge roke, in obnovitve odnosov z združenjem Star Alliance, ki je Adrii omogočala nadaljnje povezave z letališči drugod po Evropi in svetu.

