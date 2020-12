Kako radodarna bodo letos podjetja?

Že veste, koliko nagrade vam bo delodajalec izplačal ob koncu leta? Marsikje bo epidemija odnesla tako imenovano božičnico ali pa jo precej oklestila. Preverili smo, kakšne nagrade so si prislužili zaposleni v nekaterih slovenskih podjetjih. Višine izplačil so seveda različne – od nekaj sto do slabih dva tisoč evrov. Še vedno na prvem mestu ostaja škofjeloška tovarna LTH Castings, a bo letos božičnica za tretjino nižja.

Glede na letošnje leto, ki ga je močno zaznamovala epidemija koronavirusne bolezni, so mnoga podjetja utrpela precejšnjo gospodarsko škodo, spet druga pa so na ta račun celo okrepila svoj položaj. Preverili smo, kako bo letos z božičnico v dveh farmacevtskih podjetjih Krki in Leku. "Redno zaposleni sodelavci družbe Krka v Sloveniji in sodelavci, zaposleni v družbi Krka v Sloveniji preko zaposlitvenih agencij, bomo prejeli božičnico v enakem znesku kot lani, in sicer 1.700 evrov bruto. Višina bruto izplačila je za vse sodelavce enaka, božičnica pa bo izplačana 17. decembra,"so sporočili iz Krke.

icon-expand V Krki bodo zaposlenim izplačali 1700 evrov bruto božičnice. FOTO: Bobo

V Leku bodo izplačali božičnico v skladu s kolektivno pogodbo. 15. decembra bodo zaposleni dobili izplačilo v višini 1.350 evrov bruto (enako kot preteklo leto). Prejeli jo bodo vsi, ki so bili redno zaposleni in zaposleni prek agencije na dan 30. novembra, in sicer v sorazmernem znesku glede na čas zaposlitve v letu 2020. V podjetju GEN-I navajajo, da bodo poslovno leto zaključili uspešno in celo nad načrtovanim. Glede na pozitivne poslovne rezultate bodo več kot 500 zaposlenim v naslednjem tednu izplačali božičnico, njene višine pa še ne razkrivajo, saj želijo z njo najprej seznaniti zaposlene. V skladu z internimi akti bodo zaposleni v družbi HSE decembra dobili izplačano nagrado za poslovno uspešnost v višini 645 evrov bruto na zaposlenega, kar je enak znesek kot lani. Do nagrade za poslovno uspešnost so upravičeni vsi zaposleni razen članov poslovodstva.

icon-expand 1250 evrov bruto bo znašala božičnica v Telekomu Slovenije. FOTO: Dreamstime

Telekom Slovenije bo zaposlenim izplačal božičnico v enaki višini kot lani, in sicer v višini 70 % zadnje znane povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, kar znaša približno 1250 evrov bruto. Na Slovenskih železnicah odločitve o izplačilu božičnice še niso sprejeli, prav tako še ni znano, ali bodo letos božičnico prejeli zaposleni v Skupini SIJ. Petrol bo zaposlenim letos namenil nagrado za poslovno uspešnost v višini 1000 evrov bruto, nagrada pa bo izplačana 15. decembra.

V Gorenju se o izplačilu božičnice še usklajujejo. "Običajno se dogovarjamo o tem v prvi polovici decembra, tako se bomo tudi letos. Lani je božičnica znašala 600 evrov bruto, prejeli so jo vsi zaposleni razen vodstva,"so nam sporočili iz Gorenja. Že nekaj let zapored najvišjo nagrado za uspešnost izplačujejo v škofjeloškem podjetju LTH Castings: "V LTH Castings kljub zelo zahtevnim okoliščinam poslovanja zaradi pandemije koronavirusne bolezni v letu 2020 ohranjamo stabilno poslovanje in imamo dobre obete za prihodnje. Verjamemo, da so zaposleni pomembno prispevali k temu, zato smo vložili vsa prizadevanja v ohranjanje stimulativnega nagrajevanja ob koncu leta, ki pa bo v skladu z okoliščinami nekoliko nižje kot prejšnja leta. Nagrada ob koncu leta bo znašala 1.800 evrov bruto in bo za vse zaposlene enaka,"je sporočila predstavnica za stike z javnostjo v omenjenem podjetju.

Nagrade zaposlenim na račun uspešnosti poslovanja, ki jih imenujemo tudi božičnica ali 13. plača, so davčno razbremenjene. Od zneska se plačajo prispevki za socialno varnost, znesek, ki ne presega 100 odstotkov povprečne mesečne plače, pa je oproščen plačila dohodnine.