Kako regulirati delovanje agencij, ki se ukvarjajo z rekrutacijo v tujini?

"Zadnja medijska razkritja upravičeno vzbujajo skrb, da so tuji delavci prepuščeni na milost in nemilost izkoriščevalskih kadrovskih agencij," je dejal poslanec NSi Aleksander Reberšek. Kot je podaril, je v Sloveniji trenutno 128 posredniških agencij.

Glede na sporne prakse je po oceni NSi očitno, da so pogoji za pridobitev statusa za ustanovitev zasebnih kadrovskih agencij premili in tudi polni anomalij.

"Agencije niso dolžne razkriti strukture pristojbin oziroma pogodbenih pogojev, kar omogoča neko izkoriščanje, pogodbe so pogosto v jeziku, ki ga tuji delavci ne razumejo, in skrivajo nepoštene pogoje, kot so odbitki od plač ali prekomeren delovni čas. Bivalna dovoljenja so odvisna od določenega delodajalca, omejujejo možnost menjave službe tudi v primeru zlorab, premalo je zaščitnih mehanizmov pred maščevanjem delodajalcev, če recimo delavec prijavi zlorabo," je naštel poslanec.

V NSi so odboru predlagali sprejem dveh sklepov, in sicer, naj ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozove, da v mesecu dni pripravi konkretne zakonodajne predloge za ureditev področja agencijskega dela in preprečevanje zlorab pri posredovanju dela, inšpektoratu za delo pa naj predlaga, da sistematično preveri poslovanje gospodarskih subjektov, ki se ukvarjajo s posredovanjem dela tujih delavcev.

Sklepe, ki jim je vlada nasprotovala, so podprli člani odbora iz opozicijskih poslanskih skupin, proti pa so bili v koaliciji.