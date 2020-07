Kako reševanje gospodarstva vidijo v SD?

Zdaj je dejstvo: dokler ne bo na voljo učinkovitega cepiva, živimo v tako imenovani novi realnosti, a do kdaj bodo ukrepi, ki so slovenskim podjetnikom in obrtnikom in seveda njihovim zaposlenim pomagali za silo preživeti, še na voljo? Kako reševati največji padec izvoza po osamosvojitvi in še veliko drugega - o novem slovenskem gospodarstvu je stekla beseda na posvetu, kjer so Socialni demokrati skupaj s strokovnjaki začeli oblikovati strateški gospodarski načrt.